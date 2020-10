Prabowo Bertemu Menhan AS, Isu HAM Mengemuka

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di Pentagon untuk membahas keamanan kawasan, prioritas pertahanan bilateral, dan pengadaan dalam bidang pertahanan.

Dalam sebuah keterangan pers tertulis yang disampaikan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (19/10), Esper menyampaikan pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisme saat kedua negara memperluas hubungan.

Sementara Prabowo mengungkapkan pentingnya kerja sama militer di semua tingkatan, dan menyampaikan penghargaannya atas dukungan Amerika Serikat dalam modernisasi pertahanan Indonesia.

"Kedua pemimpin sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama militer dan keamanan maritim," kata pernyataan itu.

Esper dan Prabowo menandatangani Memorandum of Intent untuk memajukan upaya lembaga Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency untuk memulai kembali kegiatan mereka di Indonesia menemukan sisa-sisa jasad prajurit AS yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia II.

Kedua rekan sejabat menyatakan simpati kepada orang-orang yang terdampak covid-19 di Amerika Serikat dan Indonesia. (OL-8)