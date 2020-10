Rupiah Melemah Berharap Paket Stimulus AS Lolos

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pada awal pekan ditutup melemah di tengah harapan pasar atas lolosnya paket stimulus lanjutan di Amerika Serikat (AS). Rupiah ditutup melemah 10 poin atau 0,07 persen menjadi 14.708 per dolar AS dari sebelumnya 14.698 per dolar AS.

"Dari eksternal, pergerakan rupiah dipengaruhi ekspektasi Kongres AS meloloskan langkah-langkah stimulus terbaru sebelum pemilihan presiden 3 November mendatang," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin (19/10).

Ketua DPR AS Nancy Pelosi telah menetapkan tenggat waktu Selasa (20/10) bagi Kongres untuk mengesahkan langkah-langkah tersebut dan optimistis tenggat itu dapat dipenuhi. Presiden AS Donald Trump juga telah memperbarui tawaran untuk menaikkan besaran paket stimulus.

Tiongkok melaporkan pertumbuhan PDB yang lebih kecil dari perkiraan untuk kuartal ketiga, yaitu 4,9 persen. Namun produksi industri Negeri Tirai Bambu tumbuh 6,9 persen dan penjualan ritel tumbuh 3,3 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,4 persen, turun dari kuartal sebelumnya 5,6 persen.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi 14.670 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran 14.670 per dolar AS hingga 14.725 per dolar AS.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Senin menunjukkan rupiah menguat menjadi 14.741 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi 14.766 per dolar AS. (Ant/OL-14)