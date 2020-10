Polda Kepri Bantah Ajak Rekan Naik Helikopter Polisi

KEPOLISIAN Daerah Kepulauan Riau masih memeriksa seluruh warga sipil serta polisi yang menaiki helikopter milik Polri.

"Untuk hal tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Propam Polri," ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhard kepada Media Indonesia, Senin (19/10).

Namun, Harry enggan menjelaskan lebih detail soal identitas orang yang diperiksa oleh Propam Polri.

Harry menyebut Propam memeriksa tiga warga sipil serta polisi yang berada di helikopter. "Masih dalam proses riksa ya semuanya," ungkapnya.

Harry juga membantah keterlibatan pejabat Polda Kepri mengajak jalan-jalan rekan mengunakan fasilitas helikopter.

Kejadian tersebut viral di media sosial melalui akun Twitter @NoJoko54. Dalam video berdurasi 00.56 detik itu tampak helikopter berwarna putih biru mendarat di suatu lapangan dan menurunkan tiga warga sipil.

"Police chopper for who can pay. Heli milik rakyat buat mainan cukong," tulis akun @NoJoko54 yang dilihat pada Sabtu (17/10).