Akses ke Halte Transjakarta Bundaran HI kembali Normal

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus berbenah memperbaiki sejumlah halte yang rusak akibat aksi demonstrasi pada 8 Oktober. Perseroan sangat mengapresiasi kesigapan dan kecepatan para petugas yang telah bekerja keras dalam memperbaiki halte-halteterdampak.

"Mulai hari ini, Senin (19/10), halte Bundaran HI yang merupakan salah satu halte yang mengalami kerusakan berat sudah bisa difungsikan secara penuh dan melayani pelanggan kembali baik untuk proses penurunan dan penaikan pelanggan," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo dalam keterangan resminya, Senin (19/10).

Baca juga: Demo Omnibus Law, 8 Halte Transjakarta Dibakar, 10 Lainnya Rusak

Ia menyampaikan, pelanggan yang biasanya menggunakan Halte Bundaran HI sudah bisa langsung mengakses halte ini melalui akses normal yakni gate yang ada di halte. Sebelumnya, akibat imbas kerusakan halte, warga yang ingin mengakses halte hanya bisa masuk melalui gate stasiun MRT.

Halte Bundaran HI memang terkoneksi dengan Stasiun MRT Bundaran HI yang ada di bawah tanah. Selain itu, pelanggan juga sudah bisa menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di Halte Bundaran HI seperti akses gate masuk yang sudah terpasang lagi, wastafel portable, dan proses pembayaran menggunakan vending machine.

"Selain berbagai fasilitas tersebut, Transjakarta juga menyediakan fasilitasWifi gratis yang diperuntukan bagi semua pelanggan kami. Fasilitas Wifi berkecepatan tinggi sudah bisa diakses oleh seluruh pelanggan di seluruh halte Transjakarta di sepanjang Koridor 1 (Blok M – Kota), selanjutnya pemasangan wifi di 12 koridor lainnya ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun ini," jelas Jhony.

Harapannya dengan layanan wifi gratis ini, pelanggan bisa dengan nyaman saat berada di area halte Transjakarta. Selain itu, bisa memberikan kemudahan akses internet bagi pelanggan yang ingin menggunakan aplikasi TIJE baik untuk pemesanan tiket hingga berbagi tiket ke orang tersayang menggunakan fitur transfer.

Selanjutnya untuk jangka panjang, pemasangan Wifi ini bisa terus meningkatkan upaya Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan ke depannya. Ke depan dengan adanya wifi gratis, para pengusaha dan UMKM bisa membuka kesempatan untuk memasarkan produk mereka di area Transjakarta, mengingat dalam kondisi normal Transjakarta sudah melayani lebih dari 1 juta pelanggan setiap hari. (Put/A-1)