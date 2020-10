Jennie Blackpink Ada Cerita di Balik Nama

PENYANYI dan rapper Jennie Blackpink, 24, atau dikenal juga dengan nama Kim Jennie lahir pada 16 Januari 1996 di Korea Selatan.

Ia pindah ke Auckland, Selandia Baru, dan kembali ke Korea saat di-casting YG Entertainment di usia 14 tahun. Dalam acara variety show Ask Us Anything, Jennie mengungkapkan nama aslinya dalam bahasa Korea memang Jennie. Dia pun menceritakan alasan orangtuanya memberikan nama tersebut.

“Orang biasanya tidak menganggap Jennie nama asli saya, tetapi nama Korea saya sebenarnya Jennie. Ibuku penggemar aktor Lee Jung-jae dan dia memainkan karakter bernama Jae Hee dalam drama Hourglass,” ujar Jennie seperti dilansir Soompi, kemarin.

Karena itu, ucap Jennie, sang ibu memutuskan bahwa jika memiliki seorang putra, dia ingin menamainya Jae Hee. Namun, pada akhirnya sang ibu melahirkan bayi perempuan. “Sebagai gantinya jadi dia memutuskan untuk menamai saya Jennie karena terdengar mirip dengan Jae Hee,” lanjutnya.

Saat bertemu pertama kali dengan Lee Jung-jae, Jennie pun langsung menceritakan perihal pemberian namanya itu. “Dia sangat terkejut dan senang mendengar bahwa ibuku penggemarnya,” kata Jennie.

Seperti dikutip dari laman Kepoper.com, Jennie yang fasih berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris ini punya beberapa nama panggilan. Ia tinggal di Selandia Baru selama lima tahun sebelum kembali ke Korea Selatan dan berkarier sebagai anggota Blackpink.

Selain Jennie, anggota lainnya ialah Rose sebagai vokalis utama, Jisoo di posisi vokalis sekaligus sebagai visual, dan Lisa anggota termuda sebagai rapper dan penari utama. Mereka menjadi grup wanita pertama yang pernah memuncaki tangga lagu Billboard Artist 100.

Di dalam grupnya, Jennie terkenal sebagai the YG princess. Salah satu nama panggilannya ialah Human Gucci karena dia sering mengenakan pakaian mahal dari Gucci. Pada April 2020, Jennie meluncurkan hasil kolaborasi terbarunya dengan merek kacamata mewah asal Korea Selatan, Gentle Monster, berupa seri Jentle Home, yang terinspirasi dari rumah boneka miliknya.



Cetak rekor

Tidak hanya sukses dalam grup musiknya, Jennie berhasil mencetak rekor baru di platform digital Spotify untuk debut solonya yang berjudul Solo.

Menurut YG Entertainment, lagu tersebut telah melampaui 240,8 juta streaming di Spotify, menjadikannya sebagai lagu yang paling banyak didengarkan dari solis Korea mana pun pada platform tersebut.

‘Rekor sebelumnya dipegang Psy lewat Gangnam Style yang dirilis pada 2012. Melalui lagu tersebut, Psy mengumpulkan lebih dari 240,6 juta streaming di Spotify’, demikian seperti dilansir Soompi.

Sejak awal tahun ini, Solo telah mengukir sejarah Spotify dengan menjadi lagu pertama oleh solis wanita Korea yang mampu melampaui angka 200 juta streaming. (Ant/H-2)