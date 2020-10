Kia Tawarkan General Check Up Gratis

Menanggapi kembalinya aktivitas masyarakat pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memasuki masa Transisi, PT Kreta Indo Artha (KIA) sebagai APM Kia di Indonesia menggelar program Free General Check Up untuk kendaraan-kendaraan Kia.

Program ini diadakan sebagai bentuk kepedulian Kia kepada konsumennya dalam merawat dan menjaga kendaraannya di masa pandemi serta sebagai persiapan menuju kebiasaan baru. Selain pengecekan gratis, konsumen Kia juga mendapatkan discount spare parts hingga 5% yang berlaku baik untuk kendaraan penumpang maupun komersial selama program.

Program Free General Check Up atau Gratis Pengecekan tersebut akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 November 2020. Program ini berlaku untuk seluruh model Kia seperti: Picanto, Visto, Sorento, All New Sorento, Carnival/Sedona, Grand Sedona, Carens, All New Carens, Sportage, Rio, Pride, Optima, Shuma, Seltos, Pregio, Travello, Big Up, Cerato dan Morning.

Konsumen dapat melakukan registrasi secara online melalui www.indomobilkia.com/freecheckup. Konsumen juga dapat menentukan sendiri waktu dan lokasi tempat servis sesuai dengan keinginannya. Semua bengkel resmi Kia yang terlibat didalam program ini tetap buka untuk melayani semua konsumen Kia dengan mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. (S-4)