BMW On Tour Mudahkan Masyarakat Memiliki BMW Baru

PENGGUNAAN kendaraan pribadi di masa pandemi menjadi pilihan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan itu BMW Indonesia menggelar program BMW On Tour yang hadir dalam format online dan offline di seluruh jaringan diler resmi BMW Indonesia.

“Kembalinya Jakarta kepada status PSBB transisi menjadi momentum yang baik bagi BMW Indonesia untuk menghadirkan layanan dan program terbaik untuk para pelanggan yang sangat peduli kepada mobilitas individual yang aman dan nyaman,' ungkap Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, Jumat (16/10).

Dalam kegiatan ini, pengunjung dapat melihat dan mencoba langsung rangkaian kendaraan BMW terbaru, termasuk model flagship BMW X7 dan rangkaian kendaraan listrik seperti BMW i3s dan BMW i8 Roadster.

BMW on Tour juga menawarkan program trade-in Drive to Change yang lebih mudah dan cepat bersama BMW Premium Selection. Program tukar tambah ini memberikan penawaran harga terbaik untuk kendaraan lamanya sehingga dapat langsung dijadikan sebagai down payment untuk BMW terbaru.

Selain itu ada program khusus 'Boss is back' untuk BMW X5 yang akan memberikan lima keuntungan langsung kepada customer berupa, bebas biaya cicilan 6 bulan, subsidi uang muka, subisidi bunga, gratis voucher bensin dan gratis penambahan warranty.

Kegiatan yang tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat ini digelar setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu) selama 7 minggu ke depan mulai dari 17 Oktober hingga 29 November 2020.

“Kegiatan BMW On Tour dilaksanakan dengan mematuhi peraturan di masa PSBB transisi. Mulai dari ruangan diler, unit display di dalam showroom, hingga unit test-drive akan mendapatkan treatment sanitasi yang ketat," jelas Vice President of Sales BMW Group Indonesia Bayu Riyanto.

Rangkaian unit test drive terdiri dari BMW Seri 3, BMW Seri 5, BMW Seri 7, serta berbagai varian model BMW X: BMW X1, BMW X3, BMW X5, hingga BMW X7. Kendaraan yang dipamerkan di setiap diler juga meliputi kendaraan yang dipasarkan secara terbatas seperti BMW 840i Gran Coupé dan Coupé, juga BMW Z4 sDrive30i M Sport.

Jadwal BMW On Tour

- 17-18 Oktober 2020: BMW Astra Serpong

- 23-24 Oktober 2020: BMW Artha Motor Lestari Thamrin

- 31 Oktober – 1 November 2020: BMW Tunas Hayam Wuruk

- 6-7 November 2020: BMW Eurokars Kebon Jeruk

- 7-8 November 2020: BMW Astra Serpong

- 14-15 November 2020: BMW Tunas Tebet

- 21-22 November 2020: BMW Astra Surabaya

- 28-29 November 2020: BMW Tunas Bandung

Daftar program penjualan BMW On Tour

Drive to Change

- Program trade-in semua model kendaraan ke BMW terbaru

- Nilai kendaraan lama akan menjadi down payment untuk BMW baru

- Subsidi nilai kendaraan lama agar sesuai atau diatas harga pasar

- Cicilan untuk kendaraan baru mulai dari 14 juta-an per-bulan

- Voucher Bensin hingga Rp10 juta

- Garansi kendaraan tambahan 1 tahun, total menjadi 4 tahun.

Boss is Back:

- Program berlaku untuk pembelian BMW X5 terbaru

- Subsidi down payment

- Libur bayar selama 6 bulan

- Subsidi bunga

- Voucher Bensin hingga Rp10 juta.

- Garansi kendaraan tambahan 1 tahun, total menjadi 4 tahun.

Informasi seputar jadwal BMW On Tour dapat diakses melalui www.mybmw.co.id atau chat melalui WhatsApp BMW Indonesia +62852-8888-6269. (S-4)