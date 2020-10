AAC Akan Bangun Digital Center di Yogya Untuk Tingkatkan Ekonomi

ASTRA Financial berencana pembangunan digital center di Kota Yogyakarta melalui anak perusahaan Astra Credit Companies (ACC), yaitu PT Sedaya Pratama yang rencananya akan beroperasi 2020.

"Kota Yogyakarta yang mendapat julukan Kota Pelajar dipenuhi dengan tenaga kerja muda yang melek digital. Untuk itu kami membangun ACC Digital Center sebagai industri masa depan yang akan membantu digitalisasi proses bisnis pembiayaan di ACC," kata Mohammad Farauk, Direktur ACC usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Jumat (16/10), di Kompleks Kepatihan.

Ia mengatakan, sesuai Catur Dharma Astra menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, ACC akan membangun sebuah digital center yang nantinya diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di Yogyakarta. ACC Digital Center juga diharapkan dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Astra Financial juga menyerahkan bantuan tiga unit ventilator ke Pemda DIY. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan ikut membantu menangani pandemi Covid-19.

Chief Executive Officer Astra Credit Companies (ACC), Siswadi menjelaskan bantuan ventilator dari Astra Financial tersebut berasal dari ACC sebanyak dua unit dan Asuransi Astra sebanyak satu unit. Program Astra Financial tersebut sesuai dengan motto Nurani Astra Berbagi Untuk Negeri. Dengan diserahkannya ketiga ventilator tersebut, Astra Financial telah menyalurkan 18 unit ventilator yang berasal dari PT Federal International Finance (FIFGROUP) sebanyak 8 unit, ACC sebanyak 6 unit dan Asuransi Astra sebanyak 4 unit ke seluruh daerah di Indonesia.

Ventilator menjadi salah satu komponen vital untuk membantu pernafasan sehingga dapat menunjang hidup pasien Covid-19 yang tengah dalam kondisi kritis. Bantuan ventilator tersebut diharapkan dapat mendukung upaya tenaga medis dalam mengobati pasien dan menekan angka Covid-19 di rumah sakit. Astra Financial sebelumnya juga telah menyerahkan ventilator untuk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 unit, Provinsi Sumatra Utara 3 unit, Singkawang 1 unit, Provinsi Jawa Barat 4 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 unit serta Provinsi Bali 1 unit.



Pada 27 April 2020,Grup Astra di bawah komando PT Astra International Tbk pada tahap pertama membagikan 30 ventilator ke tiga rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto (15 unit), Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet (10 unit) dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Dr Sulianti Saroso (5 unit).

Kemudian, 10 ventilator tahap kedua disalurkan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua pada Juni dan Juli silam. Pada tahap ketiga, Grup Astra juga menyerahkan 43 unit ventilator untuk tujuh provinsi di Indonesia. Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan sesuai arahan Astra International Tbk, 18 unit ventilator diserahkan kepada pihak yang membutuhkan dalam merawat pasien Covid-19.

"Ini merupakan kontribusi dari perusahaan Astra Financial, yaitu PT Federal International Finance (FIFGROUP) sebanyak 8 unit, kemudian PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebanyak 6 unit dan PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) sebanyak 4 unit dalam membantu masyarakat di masa pandemi ini," kata Suparno. (OL-3)