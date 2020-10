Pemenang KSN Wakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional

AJANG Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMA tahun 2020 yang digelar secara virtual, telah berakhir, Jumat (16/10). Ajang yang berlangsung selama tiga hari dengan kompetisi di bidang matematika fisika, kimia, biologi, informatika, astronomi, kebumian, ekonomi, dan geografi itu diikuti 898 peserta yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia

Pada pelaksanaan tahun ini, selain medali juga diberikan penghargaan lain antara seperti best theory, best observation, best data analysis, gagasan bisnis terbaik, simulasi perdagangan terbaik, tes multimedia terbaik, dan test tertulis terbaik. Para pemenang KSN 2020 akan mewakili Indonesia di ajang olimpiade sains internasional sesuai bidang masing-masing setelah sebelumnya akan mengikuti pembinaan.

Hamid Muhammad, Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran, mengungkapkan apresiasinya terhadap semua pihak yang telah bekerja sama menyukseskan berlangsungnya KSN 2020. “Di tengah-tengah pandemi tentu ini pengalaman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun berkat upaya semua pihak akhirnya bisa direalisasikan walaupun menggunakan cara yang berbeda,” ungkap Hamid, Sabtu (17/10).

Ia mengatakanh, seleksi KSN 2020 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga nasional yang semuanya dilaksanakan secara daring. Tahun ini, penyelenggaraan KSN secara umum mengusung tema “Melejitkan Talenta dan Prestasi Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi di Masa Pandemi.”

"Di balik tema ini tersirat harapan agar para siswa dapat mencapai kompetensi tertinggi dalam bidang pilihannya, tetap bersemangat dan berprestasi, tidak menyerah dalam situasi pandemi, sehingga kedepannya dapat mengepakkan sayap untuk dikenal luas dan menjadi milik dunia," ungkapnya.

KSN 2020 sendiri merupakan salah satu dari rangkaian kompetisi dalam bulan Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi yang juga meliputi penyelenggaraan Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI), Satria Data, Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI), Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK (Gemnastik), dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Plt Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbud Asep Sukmayadi mengatakan para peserta KSN 2020 merupakan talenta-talenta terbaik yang dimiliki bangsa ini yang siap menopang kemandirian dan ketangguhan bangsa Indonesia di masa mendatang. Asep juga mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah terpilih diantara 52 juta generasi milenial Indonesia. (RO/R-1)