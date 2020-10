Lintasarta Raih GRC Award dengan Peringkat Baik

PENGHARGAAN bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC Award) berhasil diraih Lintasarta yang diselenggarakan Majalah Top Business.

Perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions itu memperoleh peringkat "Baik" untuk sistem, infrastruktur dan implementasi tata kelola perusahaan (GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan yang dilaksanakan perusahaan, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

Direktur Utama Lintasarta Arya Damar mengungkapkan, penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi Lintasarta dalam melengkapi infrastruktur dan memperkuat implementasi GCG, Risk Management, dan Compliance yang selama ini telah diupayakan secara maksimal.

"Kami berharap award ini menjadi pemicu bagi kami, untuk memberikan layanan operasional dan finansial yang lebih baik. Sehingga secara keseluruhan pelayanan kepada pelanggan Lintasarta dapat jauh lebih baik lagi dari yang telah kami berikan saat ini," katanya, kemarin.

Ratusan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), perusahaan TBK (Terbuka), perusahaan swasta nasional maupun multinasional telah mengikuti ajang penghargaan TOP GRC Awards yang dikenal terbesar dan paling komprehensif di Indonnesia

Keikutsertaan dalam ajang TOP GRC Awards tahun ini bertemakan Integrated GRC for Business Sustainability in New Normal, menjadi bagian dalam proses pembelajaran dan peningkatan komitmen serta implementasi GRC bagi Lintasarta, maupun perusahaan peserta lainnya.

Hal ini menjadi salah satu pendukung pertumbuhan bisnis yang cemerlang dan berkelanjutan serta memberikan dampak positif dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya dimasa ‘menantang’ seperti saat ini.

"Semoga kegiatan awards ini dapat menjadi pendorong bagi kalangan bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk bahu membahu menjalankan GRC yang lebih nyata dalam implementasi di corporate dan kehidupan untuk menuju kearah yang lebih baik lagi," tutur Arya.

Kegiatan corporate award tahunan ini diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute of Compliance Professional Indonesia (IcoPI) dan didukung oleh Lembaga Kajian Nawacita (LKN), Sinergi Daya Prima (SDP), Fakultas Ekonomi Unpad Bandung, Solusi Kinerja Bisnis (SKB), SGL Management, Dwika Consulting, serta Melani & Associate. (RO/OL-2)