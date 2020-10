Penting, Menjaga Kesehatan Kulit di Masa Pandemi Covid-19

TETAP berada di dalam rumah sangatlah penting untuk mencegah penyebaran covid-19. Penting juga menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah tertular virus korona.

Sayangnya, banyak orang yang belum bisa memaksimalkan waktu mereka yang banyak di rumah itu. Akhirnya muncul stress. Padahal ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dan hal itu berhubungan juga dengan kesehatan, salah satunya adalah kesehatan kulit.

Diungkapkan Global Retail Director Foreo, Gary Leong, salah satu kegiatan positif yang bisa dilakukan masyarakat, khusunya kaum perempuan adalah meningkatkan rutinitas perawatan kulit.

“Saat ini keadaan dunia sedang tidak menentu. Menghadapi keadaan ini kesehatan dan kesejahteraan diri menjadi hal yang paling utama. Tetap menghadirkan kebahagiaan dengan di rumah saja bersama yang terkasih dan memberikan perhatian lebih terhadap diri sendiri melalui perawatan diri di rumah," ujar Gary dalam siaran persnya, Jumat (16/10)

"Dengan skin-tech terkini dari Forea, konsumen bisa mendapatkan kemewahan pengalaman SPA berteknologi tinggi yang nyaman dari rumah. Tetap menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan yang paling penting look good and feel good about yourself,” imbuhnya.



Menurut dia, dalam kondisi saat ini, tempat paling aman adalah rumah. Itu sebabnya mereka tidak hanya mengembangkan desain yang ada, tapi juga menghadirkan inovasi desain dan teknologi baru.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu pergi keluar untuk merawat kulit mereka. "Ketika kita harus melakukan perawatan kulit dengan bepergian ke salon namun penuh kecemasan virus korona tentu sangat tidak menyenangkan. Karena itu kami menawarkan produk penuh teknologi terkini untuk merawat kulit anda." (RO/A-1)