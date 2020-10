Season 2 His Dark Materials Tayang di HBO 17 November

SEASON kedua drama seri HBO His Dark Materials mulai tayang bersamaan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada 17 November pukul 9.00 WIB di HBO GO dan HBO dengan penayangan ulang pada pukul 21.00 WIB di HBO.

Episode selanjutnya akan tayang setiap Selasa pada jam yang sama.

His Dark Materials season dua dimulai setelah Lord Asriel membuka jembatan menuju dunia baru dan putus asa atas kematian sahabatnya, Lyra, mengikuti Asriel sampai ke tempat yang tidak dikenal.

Di kota misterius yang aneh dan terbengkalai, ia bertemu Will, bocah dari dunia mereka yang juga melarikan diri dari permasalahan di masa lalu.

Lyra dan Will mengeahui takdir mereka terhubung untuk menyatukan kembali Will dengan ayahnya. Namun, jalan mereka terus digagalkan saat peperangan terjadi di antara mereka. Sementara itu, Mrs Coulter mencari Lyra, bertekad membawanya pulang dengan cara apapun.

Pemeran season dua serial ini antara lain Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas dan Lin-Manuel Miranda. Juga bergabung di season ini Terence Stamp, Jade Anouka, dan Simone Kirby.

His Dark Materials diproduksi oleh Bad Wolf bekerja sama dengan New Line Cinema untuk BBC One dan HBO. (RO/OL-1)