Bola Berusia 3.200 Tahun Ditemukan

PARA peneliti dari University of Zurich bersama peneliti Jerman dan Tiongkok telah meneliti tiga bola kulit kuno yang ditemukan di kuburan penunggang kuda di Yanghai dekat Kota Turfan, di barat laut Tiongkok.

Menurut tim peneliti, bola-bola itu berusia sekitar 3.000 tahun sehingga ketiga bola itu menjadi bola tertua di Eurasia. Penemuan bola kuno itu menunjukkan, prajurit berkuda di Asia Tengah memainkan permainan bola untuk menjaga diri mereka tetap fit. “Bola-bola berusia 2.900 hingga 3.200 tahun itu berdiameter antara 7,4 dan 9,2 cm,” kata penulis pertama Patrick Wertmann dari Institute of Asian and Oriental Studies, University of Zurich. (Nur/Science Daily/X-7)