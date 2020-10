Ultah ke-14, Ritel Gaya Hidup Sehat Ini Gelar Ajang Penghargaan

MERAYAKAN hari jadinya yang ke-14, PT. Duta Intidaya atau Watsons Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar ajang penghargaan bertajuk Health Wellness and Beauty Awards. Ajang yang diadopsi dari Watsosn global itu akan memberikan penghargaan bagi merek kesehatan dan kecantikan yang telah tersedia di Watsons.

Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Muliyawati mengatakan, pemungutan suara dalam penghargaan itu melibatkan pelanggan yang dikombinasikan dengan hasil penjualan merek yang ada di Watsons dalam 1 tahun terakhir.

"Health Wellness and Beauty Awards ini merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, HWB Awards 2020 ini pertama kalinya diselenggarakan dan merupakan apresiasi kepada bisnis partner yang selama 14 tahun telah menjadi bagian dari Watsons Indonesia," kata Lilis dalam keterangan tertulisnya.

Lilis berharap, HWB Awards dapat membantu pelanggan dalam mendapatkan produk-produk health and beauty terbaik yang sedang tren saat ini.

Saat ini Watsons telah memiliki lebih dari 150 toko yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus akan menambah toko di berbagai daerah. Beberapa merek kesehatan dan kecantikan yang ada di Watsons, adalah Blackmores, Wellness, Imboost, Nature’s Plus, Wardah, Maybelline, Make Over, L’oreal, Garnier, Emina, Cethapil, Pink by Pure Beauty, Watsons Brand, Safi, St Ives, Neutrogena, Skin Aqua, dan lainnya.

Di sisi lain, selama peringatan hari jadi ke-14, Watsons juga menggelar program promo dan diskon khusus bagi pelanggan. Program Anniversary Sale itu bahkan memberikan diskon hingga 70% untuk merek tertentu.

"Pada perayaan hari jadi yang ke-14 ini berbagai promo menarik yang bisa dinikmati seperti diskon hingga 70%, tambahan diskon 14% bagi pemegang kartu kredit bank tertentu, dan khusus member dengan tukar 1 poin gratis produk yang sama juga tambahan diskon dari brand health and beauty favorit," ujar Lilis.

Kejutan lainnya pada setiap pembelanjaan sebesar Rp140 ribu pelanggan berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah 14 logam mulia dan 14 Smart TV 50”, dan untuk member Watsons bisa mendapatkan Snow New Normal Kit yang menggemaskan dengan mengumpulkan stempel pada setiap pembelanjaan produk sponsor. (RO/OL-7)