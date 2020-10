Shawn Mendes Rilis Film Dokumenter Pribadi

PENYANYI Shawn Mendes, 22, akan merilis film dokumenter pribadi berjudul In Wonder pada 23 November 2020 di Netflix. Jadwal itu berdekatan dengan rilis album studio keempatnya, Wonder, pada 4 Desember.

“Aku telah mengerjakan film dokumenter ini sejak lama dan sangat senang dapat membaginya dengan kalian semua,” kata Mendes dalam unggahan Instagram-nya, Rabu (14/10).

Dikutip dari Variety, film dokumenter ini digarap sutradara video musik veteran Grant Singer. Film ini merupakan gambaran eksklusif tentang kehidupan dan perjalanan Mendes, yang difilmkan selama beberapa tahun terakhir.

In Wonder mungkin akan menampilkan cuplikan tur dunia Mendes pada 2019 yang membawanya melintasi Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Asia, dan Australia. Cuplikan itu adalah pilihan acara khusus di Festival Film Toronto.

Film ini bergabung dengan deretan film dokumenter Netflix bertema musik. Di antaranya, Miss Americana dari Taylor Swift, Homecoming: A Film by Beyoncé, The Black Godfather, Gaga: Five Foot Two, Quincy, dan yang terbaru, Blackpink: Light Up The Sky. (Medcom.id/H-3)