Sarah Shahi Bergabung dalam Film Black Adam

ADA berita terkait bintang baru yang turut berperan di film Black Adam. Ialah Sarah Shahi yang bergabung dengan Dwayne Johnson dalam film superhero mendatang dari New Line/DC tersebut. Belum diketahui peran yang akan dibawakan Shahi dalam Black Adam.

Shahi akan berperan sebagai profesor universitas dan pejuang kemerdekaan yang memimpin perlawanan di negara fiksi bernama Kahndaq. Sebelumnya, produser mengumumkan bahwa Aldis Hodge akan berperan sebagai Hawkman dan Noah Centineo sebagai Atom Smasher. Keduanya merupakan anggota Justice Society DC.

Shahi saat ini sedang syuting serial Netflix berjudul Sex/Life. Ia pun bermain di City on a Hill, The Rookie, Reverie, Person of Interest, The L Word, dan Fairly Legal.

Jaume Collet-Serra, yang juga menyutradarai Johnson dalam Jungle Cruise dari Disney, akan mengomandani Black Adam. Johnson, Dany Garcia, dan Hiram Garcia dari Seven Bucks Productions bersama dengan Beau Flynn dari FlynnPictureCo menjadi produser film tersebut. Ditambah lagi produser eksekutif, Scott Sheldon.

Johnson telah terikat untuk memainkan tokoh antipahlawan itu selama beberapa tahun. Black Adam berada dalam DC Universe. Warner Bros dan New Line juga yang membuat Shazam! dibintangi Zachary Levy dan berhasil meraup US$365 juta di seluruh dunia tahun lalu. Shazam dan Black Adam merupakan musuh bebuyutan di DC Universe.

Karakter Black Adam pertama kali muncul di DC Comics pada 1940-an sebagai penjahat karena dizalimi kekuasaan. Ia kemudian menjadi antipahlawan di awal 2000-an dengan mengabaikan aturan dan konvensi. New Line dan DC merahasiakan detail dari alur cerita Black Adam. Rory Haines dan Sohrab Noshirvani menulis draf terbaru film tersebut.

Warner Bros sebelumnya menetapkan rilis Black Adam pada 22 Desember 2021. Sayangnya, baru-baru ini, perusahaan tersebut menghapusnya dari kalender rilis dan belum mencantumkan tanggal filmnya yang teranyar. (Variety.com/OL-14)