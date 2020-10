Suzuki Tampil Total di IMX 2020

DI ajang pameran modifikasi berskala nasional Indonesia Modification Expo (IMX) 2020, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali berpartisipasi secara all out. Keikutsertaan Suzuki di acara ini sekaligus untuk merayakan 50 tahun kehadiran resmi merek Jepang ini di pasar otomotif Indonesia.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengatakan bahwa partisipasi Suzuki di IMX kali ini sangat spesial karena menghadirkan banyak kegiatan seru yang bisa dinikmati penonton mulai dari modifikasi produk, promo penjualan, hingga Super Giveaway.

"Semakin spesial, karena pada IMX 2020 ini Suzuki merayakan ulang tahun ke-50 di Indonesia, dan menjadi waktu yang tepat untuk meluncurkan produk istimewa kami yaitu Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition,” ujar Donny Saputra, Sabtu (10/10).

selain sebagai mobil edisi ulang tahun, Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition semakin spesial karena hanya tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas yaitu 50 unit. Setiap pembelian mobil ini akan disertai sertifikat khusus yang manegaskan statusnya sebagai mobil 'limited edition'.

Wagon R 50th Anniversary Edition mengalami sentuhan ulang pada eksterior seperti under spoiler di bagian depan, samping dan belakang; upper spoiler belakang, bagian bawah gril depan, bezel fog lamp, rumah spion dengan lampu sein, handel-handel pintu, velek, serta hiasan stiker yang menghiasinya.

Didukung kabin yang lapang serta kelebihannya, SIS menjuluki mobil ini sebagai 'SUPER' car yaitu Spacious, Useful, Practical, Efficient, dan Reasonable.

Selain meluncurkan Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition, Suzuki juga memamerkan XL7 menyesuaikan tema Indonesian Pride. Sosok XL7 dimodifikasi penuh dengan nuansa jiwa petualang. Ubahan pada bodi dengan warna serba hitam plus aksesori yang memaksimalkan karateristik adventure, semakin menonjolkan karisma XL7 sebagai The New Extraordinary SUV.

Dukungan Suzuki pada IMX 2020 juga diwujudkan melalui berkolaborasi dengan NMAA (National Modificator & Aftermarket Association) dan Garasi Drift dalam bentuk satu unit New Ignis yang dimodifikasi dengan tema 'Time Attack' untuk pengunjung yang beruntung mendapatkan salah satu undian Super Giveaway.

Suzuki juga menggelar Special Bonus Cashback Rp1 juta bagi yang melakukan pembelian mobil Suzuki selama IMX 2020 berlangsung. Selain itu ada paket diskon spesial berupa gift voucher senilai Rp600.000 dan car cover khusus Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition dari Suzuki Finance.

“Semoga partisipasi kami di IMX 2020 dapat memberikan inspirasi baru kepada pecinta modifikasi dan memberikan gairah baru terhadap dunia otomotif. Ajang ini juga menjadi wadah bagi kami untuk menerima dan bertukar inovasi mengenai tren dan perkembangan industri modifikasi saat ini dan ke depannya,” tutup Donny.