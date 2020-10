Resmikan Marketing Gallery, Babak Baru Pengembangan Sentosa Park

PT. Yiho Jakarta Real Estate Development melakukan peresmian Marketing Gallery di kawasan perumahan Sentosa Park, Tangerang New City, Kamis (15/10). Tepat di samping Marketing Gallery yang megah tersebut, juga telah dibangun 2 unit rumah contoh (show unit) yang lengkap dengan furniturenya.

CEO PT. Yiho Jakarta Real Estate Development Richard Oh mengatakan, dengan diresmikannya Marketing Gallery akan memberikan kemudahan bagi konsumen agar lebih leluasa saat memilih hunian di Sentosa Park. Dirinya memastikan, hunian yang dibangun dengan konsep Singapura itu, akan menjadi pilihan di era new normal saat ini karena merupakan hunian premium berstandar internasional.

“Kami menghadirkan Sentosa Park sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hunian nyaman dan sehat, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Setiap bangunan memiliki kualitas yang terjamin dan desain unit juga disesuaikan untuk menjawab kebutuhan hunian sehat dan sangat mendukung pelaksanaan work from home,” ujar Richard Oh.

Sentosa Park dibangun di tanah seluas 10 hektar. PT. Yiho Jakarta Real Estate Development sebagai pengembang, merupakan anak perusahaan dari New Yiho Holding Group yang memiliki kantor pusat di Tiongkok, Singapura, dan Hongkong. Bisnis utamanya pengembangan sektor properti, pariwisata, pendidikan, investasi finansial, dan industri mineral.

Total akan dibangun hunian sebanyak 1.053 unit di Sentosa Park dalam beberapa tahap. Siloso District yang merupakan tahap 1, menawarkan sebanyak 212 unit.

Mulai dari pengembangan lahan di tahap awal, PT Yiho telah menginvestasikan anggaran sebesar Rp450 miliar. Harga rumah yang ditawarkan adalah mulai dari Rp878 juta (sudah termasuk PPN), untuk type 4 dengan luas tanah 4x11 dan luas bangunan 80 m2, yang terdiri dari 2 lantai.

Selain itu, juga tersedia type 5 dengan ukuran luas tanah 5x11 dan luas bangunan 92 m2, yang dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 1.078 miliar (sudah termasuk PPN).

Sentosa Park berada dalam Kawasan Tangerang New City seluas 2.600 hektar dengan infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi. Di kawasan tersebut, akan dibangun mal, area komersial, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan Central Park. Pengembangan akses, infrastuktur, dan fasilitas kawasan tentunya akan semakin meningkatkan nilai kawasan Tangerang New City sebagai kawasan hunian, investasi, bisnis, dan komersial.

Sales and Marketing Director Sentosa Park Amanda Ho menyebutkan, Sentosa Park terletak di jantung Tangerang New City, dengan jarak tempuh 30 menit dari pusat kota Jakarta dan dapat diakses dengan 4 akses tol serta future MRT. Selain itu, kata dia, lokasinya di titik yang paling strategis, yaitu di area CBD dan berada tepat di jalan Boulevard Tangerang New City selebar 40 meter.

“Setiap unit rumah di Sentosa Park dilengkapi dengan system Double Volume Ceiling dengan plafon setinggi 4.2 meter dan jendela kaca yang dapat dibuka. Adanya plafon yang tinggi, jendela kaca serta dipadukan konsep cross ventilation, tentu akan meningkatkan sirkulasi udara dan meningkatkan pencahayaan di dalam ruangan. Dengan sistem ini, penghuni akan merasa nyaman tinggal di rumah dengan ruangan yang sejuk dan terlihat lapang," ujar Amanda.

Sebagai penunjang kehidupan para penghuni, sambung Amanda, Sentosa Park juga akan dilengkapi dengan 4 zona aktivitas dengan 29 fasilitas kawasan. Sentosa Park juga menyediakan berbagai macam fasilitas premium di dalam kluster seperti clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang, jogging track, camping ground, area bermain anak, lapangan basket, plaza, taman dengan tema yang beragam, dan fasilitas lainnya.

Dalam mengembangkan Sentosa Park, PT. Yiho Jakarta Real Estate Development menggandeng Aesler Group, salah satu firma arsitektur dunia. Kolaborasi ini akan membuat para penghuni dimanjakan oleh suasana tinggal yang nyaman, aman, tertib, bersih, dan inspiratif berstandar internasional.

“Adanya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki hunian yang sehat dan nyaman di area new normal ini menjadi pertimbangan kami dalam mendesain denah rumah,” tegas Amanda. (RO/OL-7)