Rupiah Terangkat Surplus Neraca Dagang September

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (15/10) sore ditutup menguat. Ini seiring surplusnya neraca perdagangan September.

Rupiah ditutup menguat 28 poin atau 0,19 persen menjadi 14.690 per dolar AS dari sebelumnya 14.718 per dolar AS. "Dari eksternal, pergerakan rupiah hari ini dipengaruhi pernyataan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang mengurangi harapan untuk stimulus lebih lanjut sebelum pemilihan presiden 3 November mendatang," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis.

Harapan stimulus mengalami pukulan karena Mnuchin mengatakan akan sulit untuk mencapai kesepakatan pada putaran berikutnya dengan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi sebelum pemilu.

Kemajuan yang terhenti dalam pembicaraan terjadi karena proposal stimulus Gedung Putih senilai US$1,8 triliun dianggap tidak mencukupi oleh Pelosi. Senat Partai Republik tidak nyaman dengan ukuran kesepakatan tersebut.

Pasar juga terus mengawasi pembicaraan Brexit, karena tenggat waktu pakta tentang hubungan Uni Eropa dengan Inggris semakin dekat. Pertemuan para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (15/10) dan Jumat (16/10) akan memberi tahu negosiator Brexit mereka Michel Barnier untuk meningkatkan pembicaraan guna mendapatkan kesepakatan pada 1 Januari 2021.

Namun beberapa antusiasme hilang setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahwa dia kecewa karena tidak ada kemajuan lebih dalam pada perundingan tersebut.

Dari domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI pada September 2020 mengalami surplus US$2,44 miliar dengan nilai ekspor US$14,01 miliar dan impor US$11,57 miliar. Ini membuat Indonesia mengalami surplus untuk kelima kali pada tahun ini sejak Mei 2020.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi 14.685 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran 14.685 per dolar AS hingga 14.718 per dolar AS. Kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan rupiah menguat menjadi 14.760 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi 14.780 per dolar AS. (Ant/OL-14)