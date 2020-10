Joaquin Phoenix Berperan Sebagai Napoleon Bonaparte

JOAQUIN Phoenix akan memerankan Napoleon Bonaparte dalam film biografi Kitbag karya Ridley Scott yang akan berkisah tentang kaisar Prancis abad ke-19 itu.

Kitbag akan berfokus pada asal-usul Napoleon dan hubungannya yang tidak stabil dengan istrinya, Josephine.

Napoleon memimpin kampanye militer selama Perang Revolusi Prancis dan menjadi kaisar Prancis dari 1804 hingga 1814, memimpin negara itu dalam serangkaian pertempuran sebelum akhirnya dikalahkan di Waterloo.

Baca juga: Pendapatan Gal Gadot Melonjak di Wonder Woman 1984

Napoleon pertama kali diasingkan ke Pulau Elba dan kemudian ke pulau Saint Helena, tempat dia meninggal pada 1821 di usia 51 tahun.

Film tersebut sedang dalam tahap awal perencanaan dan akan diproduksi Disney 20th Century Studio. Proyek ini akan diarahkan dan diproduseri

Scott melalui perusahaan produksi Scott Free dengan Kevin Walsh yang juga akan bertindak sebagai produser.

Scott telah menunjuk penulis skenario David Scarpa untuk menulis naskahnya. Scarpa dan Scott sebelumnya berkolaborasi dalam film thriller kriminal 2017, All the Money in the World.

Scott juga telah menyelesaikan produksi The Last Duel, yang dibintangi Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, dan Ben Affleck.

Dia juga akan memulai produksi film Gucci di Italia pada Maret 2021, yang akan dibintangi Lady Gaga sebagai Patrizia Reggiani bersama Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, dan Jared Leto.

Sementara itu, Joaquin Phoenix memenangkan penghargaan aktor terbaik di Academy Award tahun ini untuk Joker. Dia juga dinominasikan untuk Walk the Line, The Master, dan Gladiator.

Scott sendiri juga masuk nominasi sebagai sutradara terbaik di Academy Award untuk Gladiator serta The Martian, Black Hawk Down, dan Thelma & Louise. (Ant/OL-1)