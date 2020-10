All New Honda City Hybrid Pertama Meluncur di Malaysia

HONDA Malaysia menjadi negara pertama yang meluncurkan All New Honda City dengan varian RS e:HEV, yang didukung mesin hybrid dengan teknologi intelligent multimode

drive (i-MMD).

Generasi ke-5 dari Honda City ini mulai dipasarkan secara resmi di Malaysia pada awal 2021. Sistem hybrid multi-mode drive (i-MMD) pada All New Honda City menghasilkan

tenaga sebesar 108 PS dan torsi sebesar 253 Nm yang merupakan tertinggi di kelasnya.

Dikombinasikan dengan electric continuous variable transmission (e-CVT), sistem penggerak pada model ini akan menghasilkan akselerasi yang bertenaga dan halus.

Mesin i-MMD dan sistem intelligent power unit (IPU) dapat mengatur secara mulus tiga mode mengemudi, yaitu Drive EV, Drive Hybrid, dan Drive Engine untuk memaksimalkan

efi siensi bahan bakar dan tenaga.

Tak hanya itu, varian RS e:HEV juga dilengkapi dengan deceleration selector paddles yang memungkinkan pengemudi untuk menggunakan pedal untuk meregenerasi tenaga serta memperlambat kendaraan tanpa menginjak pedal rem.

All New City RS e:HEV juga menawarkan fi tur keselamatan terdepan Honda SENSING yang dikembangkan untuk mewujudkan visi Honda untuk keselamatan berkendara.

Sistem keamanan Honda SENSING yang ada pada All New City Generasi 5 meliputi adaptive cruise control (ACC), collision mitigation braking system (CMBS), forward collision

warning (FCW), lane keep assist system (LKAS), road departure mitigation (RDM), lane departure warning (LDW), dan auto high beam (AHB).

Selain varian bermesin hibrida, All New Honda City juga tersedia dalam varian S, E dan V dengan mesin 1.5L DOHC i- VTEC baru, yang juga memberikan keseimbangan ideal antara

performa dan efi siensi bahan bakar.

Dipadukan dengan continuous variable transmission (CVT), mesin kendaraan ini mampu menghasilkan tenaga hingga 121 PS yang tertinggi di kelasnya serta torsi maksimal 145 Nm.

Chief Offi cer Regional Operations (Asia & Oceania), Honda Motor Co, Ltd, President and Chief Executive Offi cer, Asian Honda Motor Co, Ltd, Masayuki Igarashi mengatakan visi

2030 Honda ialah memimpin kemajuan mobilitas dan memungkinkan orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka.

“Dengan itu, kami telah memperkenalkan Honda e: TECHNOLOGY untuk memenuhi visi 2030 kami. Malaysia merupakan pasar penting, selama 5 tahun terakhir, hampir 40% model hibrida yang dijual di wilayah Asia & Oseania berasal dari Malaysia,” ujarnya melalui siaran pers, kemarin.

Ia mengaku yakin All-New City RS e:HEV akan semakin menggairahkan pasar Malaysia dan membawa kegembiraan bagi setiap pelanggan dengan teknologi canggih dan fitur terdepan di kelasnya.

Managing Director dan Chief Executive Offi cer Honda Malaysia, Toichi Ishiyama, menjelaskan, setelah hampir 20 tahun sukses memperkenalkan Honda City di Malaysia,

All-New City Generasi ke-5 diyakini akan menjadi model dengan teknologi dan kinerja yang canggih. Sebelum peluncuran, Honda Malaysia juga telah membuka pemesanan dan

menyelenggarakan tur roadshow nasional untuk All-New City dan telah menerima total 5.000 pemesanan. (RO/S-1)