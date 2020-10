Nia Ramadhani Lindungi dari Haters Larang Anak Berinstagram

SETIAP ibu punya cara tersendiri dalam melindungi anaknya, tak terkecuali aktris sinetron Nia Ramadhani.

Perempuan berusia 30 tahun itu melarang putrinya, Mikhayla Zalindra Bakrie, memiliki akun Instagram untuk melindungi anaknya dari pengaruh buruk haters.

“Mama enggak pernah mau kamu punya Instagram karena orang-orang sangat komentar-komentarnya itu kalau kamu baca-bacain, kadang-kadang mereka enggak mikir asal-asal saja ngomong,” ujar Nia dalam secuplik video yang beredar di media sosial, seperti dikutip dari Medcom.id.

Cuplikan yang beredar tersebut merupakan potongan dari program Nyonya Boss di salah satu stasiun televisi swasta. Perempuan yang dikenal lewat perannya di sinetron Bawang Merah Bawang Putih (2004) itu tengah berbincang intim dengan putri sulungnya yang kini berusia 8 tahun di atas tempat tidur.

Saat itu, istri pengusaha Ardi Bakrie itu tidak langsung menutup pembicaraan dan justru membuka diskusi dalam bahasa yang mudah dimengerti sang anak. “Before you talk, you have to think. If you don’t have something nice to say, just... (membalikkan gawai) no, enggak usah baca mereka (komentar warganet) semua,” ucap Nia yang menikah muda di usia 20 tahun itu.

Di akun Instagram Nia, ia jarang sekali mengunggah foto-foto ketiga anaknya. Medsosnya itu lebih banyak diisi kegiatan Nia dan temantemannya. (H-2)