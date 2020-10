Joe Taslim Belajar Banyak dari Kreator Film Korea

AKTOR laga Joe Taslim, 39, memuji ide-ide para kreator asal ‘Negeri Ginseng’ yang membuat industri film dan musiknya besar dan dikenal seantero dunia, termasuk Indonesia.

Pengakuan Joe Taslim ini juga didasarkan pengalamannya menjajal peran Gurutai dalam film layar lebar The Swordsman yang juga melibatkan aktor Korsel Jang Hyuk.

“K-pop luar biasa, begitu juga dengan film Korea dari sisi ide. Penonton bisa menjadi fan drama Korea, juga film Korea. Musik Korea (K-pop) juga,” kata Joe, Senin (12/10).

Aktor kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, itu pun berpendapat, tersedianya pasar untuk drama dan film Korea di Indonesia memunculkan ide kolaborasi dua negara yang perlu dipikirkan secara serius di masa yang akan datang.

Simbiosis mutualisme yang tercipta diyakini nya bisa mendatangkan keuntungan buat Indonesia ataupun Korsel. “Kami bisa belajar lebih banyak dan di waktu yang sama kami membangun pasar bersama. Kami ingin memperkenalkan aktor Indonesia juga di perfi lman Korea,” sebut mantan atlet judo yang kini mantap berkarier sebagai aktordi banyak film laga itu.

Di industri film Hollywood, Joe Taslim dikenal lewat perannya di The Raid: Redemption (2012), Fast and Furious 6 (2013), Star Trek Beyond (2016), The Night Comes for Us (2018), The Warrior (2019), dan Mortal Kombat (2021). (Ant/H-2)