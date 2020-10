Berlian Merah Muda Rusia Dilelang Rp560 Miliar di Sotheby's

Sebuah berlian merah muda yang sangat langka dari tambang Rusia, diperkirakan akan terjual di rumah lelang Sotheby's hingga US$38 juta atau sekira Rp560 miliar.

Reuters melaporkan bahwa rumah lelang ini rencananya akan melelang berlian langka tersebut pada 11 November mendatang.

Batu permata berbentuk oval yang dinamai "The Spirit of the Rose" ini adalah permata terbesar dari jenisnya yang akan di lelang.

Ditambang oleh produsen berlian Rusia Alrosa, berlian berukuran 14,83 karat itu dipotong dari kristal merah muda terbesar yang pernah ditemukan di Rusia, kata Sotheby.

"Kemunculan berlian merah muda di alam Rusia merupakan hal yang sangat langka dalam berbagai ukuran. Hanya satu persen dari semua berlian merah muda lebih besar dari 10 karat," kata Gary Schuler, ketua divisi perhiasan global Sotheby's kepada Reuters.

Berlian dengan warna alami ini terjadi karena memiliki struktur kisi tertentu yang membiaskan cahaya untuk menghasilkan warna pada berlian.

Berlian merah muda adalah berlian langka dan sangat dihargai secara estetika oleh para kolektor, kata para analis.

Tren batu permata berwarna disebut Sotheby's telah mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan di kalangan orang-orang super kaya, dan dijadikan sebagai salah satu aset.

Permata itu kini dipamerkan di Hong Kong, Singapura, dan Taipei sebelum dilelang di Jenewa pada 11 November mendatang. (Ant/OL-12)