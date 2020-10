Bikin Label Sendiri, Stevie Wonder Rilis Dua Single Terbaru

Setelah bebeberapa waktu vakum, Stevie Wonder baru saja mengeluarkan dua lagu baru dan memutuskan berpisah dari label rekaman Motown.

Dalam konferensi pers virtual yang berlangsung pada Selasa, (13/10), musikus tuna netra itu mengumumkan kepindahannya dari label rekaman Motown. Label yang telah menaungi sepanjang karier bermusiknya. Dikutip dari Billboard, Wonder bekerja sama dengan Republic Records meluncurkan label rekaman miliknya sendiri, So What the Fuss Records.

Sejalan dengan keputusannya keluar dari Motown, Wonder mengumumkan dua buah karya terbarunya, berjudul Can't Put It in The Hands of Fate dan Where Is Our Love Song. Sebelumnya, pada London's BST Festival, dia sempat mengumumkan akan rehat untuk menjalani transplantasi ginjal. Dia pun berhasil menjalani transplantasi pada Desember 2019 dan hiatus (jeda istirahat). Sementara itu, rilisan album utuh terkahirnya adalah A Time to Love (2005). Hingga saat ini, dia belum menggodok album baru lagi, sejak 15 tahun silam.

Motown menjadi label rekaman yang telah menaungi karya-karya Wonder sepanjang bermusik. Berry Gordy, pendiri Motown, atau saat itu masih dinamakan Tamla menjadi orang yang menarik Wonder dan menawari untuk kontrak rekaman pada 1961.

Saat itu, penyanyi yang kini berusia 70 tahun itu baru berusia 11 tahun. Hingga saat ini, Wonder telah mendapatkan 74 nominasi Grammy dan memenangkan 25 di antaranya. Sebanyak 28 karyanya juga berhasil masuk dalam jajaran top 10 hit Billboard Hot 100.

Meski kini telah memutuskan untuk membesarkan labelnya sendiri, ia tidak menutup kemungkinan bakal tetap berkolaborasi dengan mantan label yang telah membesarkannya pada karya berikutnya.(M-4)