DPR Puji Penyerapan Anggaran Kemensos

KEMENTERIAN Sosial menjadi kementerian dengan penyerapan anggaran tertinggi, dan berada di urutan teratas dalam realisasi anggaran dari seluruh K/L. Atas pencapaian tersebut, anggota DPR RI Komisi VIII Ali Taher pun tidak sungkan mengapresiasi Kemensos yang telah menunjukkan kinerja bagus.

"Terima kasih kepada Kementerian Sosial karena telah melakukan penyerapan anggaran dengan baik," ujar Ali Taher, Selasa (13/10).

Baca juga: Kemensos Apresiasi Kepolisian Ungkap Makelar Bansos Sembako

Dia juga menyampaikan bahwa selama melaksanakan program, Menteri Sosial Juliari P Batubara dan semua jajaran di Kemensos telah bekerja keras dalam memastikan penyerapan anggaran. "Dalam merealisasikan anggaran, Mensos dan semua jajaran termasuk eselon 1 dan eselon 2 pada Kementerian Sosial bergerak ke daerah," tuturnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, selama ini Kementerian Sosial telah menerapkan manajemen yang bagus sehingga berbagai program yang direncanakan terealisasikan dengan maksimal.

"Kinerja baik karena didukung dengan penempatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tepat pada posisi-posisi di Kemensos, the right man on the right place," jelasnya.

Dia pun menyoroti sinergi Kemensos dengan DPR yang dinilai telah berlangsung baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap setiap program dan kinerja yang dijalankan oleh Kemensos.

"Selama ini koordinasi dan kerjasama DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kemensos terjalin dengan baik untuk kepentingan rakyat, tentunya kami dari Komisi VIII bersyukur bermitra dengan Kementerian Sosial," pungkasnya. (Ant/A-1)