Vasaka Solterra Tawarkan Konsep New Normal

PROSES pembangunan apartemen Vasaka Solterra di area Pejaten, Jakarta Selatan, tetap berjalan sesuai progres meski pandemi covid-19 masih melanda Tanah Air. Itu ditandai pelaksanaan seremoni topping-off Tower Solterra Residences Apartemen Vasaka Solterra, Sabtu (10/10/2020).

Ketepatan waktu pengerjaan Apartemen Vasaka Solterra tidak lepas dari penjualan yang hampir 100% sold out pada Tower Solterra Residences. Maka dari itu, PT Waskita Fim Perkasa Realti berkomitmen tinggi untuk melakukan serah terima unit tepat waktu.

Bersamaan dengan topping-off Tower Solterra Residences, PT Waskita Fim Perkasa Realti juga akan merilis mock up unit new normal design dengan konsep work, living, and play in one place. Konsep ini ditawarkan agar penghuni saat di rumah saja bisa melakukan semua kegiatan sehari-hari di unit apartemen mereka.

“Dengan konsep itu, penghuni dapat memaksimalkan space yang ada dan memudahkan beraktvitas di unit mereka pada situasi pandemi covid-19 saat ini. Idenya flexibility activity. Jadi, unit itu bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan,” kata Presdir PT Waskita Fim Perkasa Realti Ignatius Joko Herwanto melalui rilisnya, kemarin. (Dik/S-2)