Krystal Jung Resmi Tinggalkan SM

ANGGOTA grup idola K-pop f(x), Krystal Jung, telah resmi berpisah dengan agensi yang mempopulerkan namanya, SM Entertainment, dan telah bergabung dengan agensi baru.

Dikutip dari Soompi, Senin (12/10), H& Entertainment mengumumkan bahwa Krystal telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi tersebut menyusul berakhirnya kontraknya dengan agensi lamanya, SM Entertainment, pada akhir Agustus.

"Kami sangat senang dapat memulai perjalanan baru bersama dengan Jung Soo Jung (nama asli Krystal) saat dia membuat awal yang baru dan mengambil lompatan menuju perubahan," kata CEO H& Entertainment Hong Min Ki.

Hong Min Ki melanjutkan, "Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Jung Soo Jung, yang mendapatkan popularitas global setelah debut sebagai penyanyi dan sejak saat itu telah mengukuhkan posisinya sebagai aktris, sehingga dia dapat menampilkan akting dengan lebih mendalam dan mengambil alih. berbagai macam aktivitas."

H& Entertainment adalah rumah bagi sejumlah aktor terkenal termasuk Jung Ryeo Won, Son Dam Bi, Kwak Dong Yeon, Jung In Sun, In Gyo Jin, So Yi Hyun, dan banyak lagi.

Sementara itu, Krystal, saat ini, bersiap membintangi drama terbarunya, Search, yang tayang perdana pada 17 Oktober. (Ant/OL-1)