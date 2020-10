Twice Gandeng Dua Lipa di Album Baru

GRUP K-pop Twice menggandeng musisi populer seperti Dua Lipa dan Heize dalam album barunya.

Album bertajuk Eyes Wide Open akan berisikan 13 lagu termasuk Behind the Mask yang dibuat bersama Dua Lipa, musikus dari Inggris. Lirik lagu tersebut dibuat oleh penyanyi-penulis lagu Korea Selatan Heize.

Album teranyar Twice juga berisi lagu I Can't Stop Me, lagu yang dikomposisi oleh penulis Amerika Melanie Fontana dan produser Michel Lindgren Schulz serta ditulis oleh bos JYP Park Jin-young.

"Sebagian anggota Twice, yakni Jihyo, Sana, Dahyun, Chaeyoung dan Nayeon juga ikut andil sebagai penulis lirik di beberapa lagu," kata JYP Entertainment.

Twice akan merilis album ini pada 26 Oktober. Ini akan jadi album penuh pertama mereka sejak album debut Twicetagram pada Oktober 2017.(Ant/OL-5)