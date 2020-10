Prilly Latuconsina Berterima Kasih untuk Dirinya

SIAPA yang tidak mengenal Prilly Latuconsina? Di dunia Instagram, gadis berusia 23 tahun itu menjadi salah satu sosok berpengaruh dan populer.

Dengan jumlah pengikut sebanyak 37,6 juta orang, untuk sekali unggahan konten di akun Instagram-nya, Prilly mampu mengantongi pundi-pundi hingga Rp114 juta.

Dalam setiap unggahan foto maupun videonya, Prilly selalu tersenyum menandakan sosoknya yang riang dan gembira. Namun, ibarat pepatah ‘Tak Ada Gading yang tak Retak’, di balik senyumnya itu bintang film Danur itu menyimpan luka sendiri.

Hal itu diungkapkannya dalam sebuah unggahan di akun Instagram-nya, berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober. Video berwarna hitam putih itu memperlihatkan sisi Prilly yang lain.

Dibuka dengan wajah Prilly yang tersenyum dan tertawa gembira, tetapi juga berurai air mata. Bahkan, ada satu scene yang memperlihatkan Prilly menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Prilly mengakhiri video itu dengan tersenyum.

“Untuk diriku, hari ini aku mau berterima kasih. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah selalu ceria, tertawa, dan bahagia,” ujar Prilly dalam narasi videonya yang diberi tagar #worldmentalhealthday dan #selfl ove itu.

“To everyone who’s going through things in their lives, remember, always be brave, be strong. Selalu ada pelangi setelah badai menerjang. Kamu tidak sendiri,” seru lajang berdarah Ambon-Sunda itu.



Harus rapi

Prilly Latuconsina diketahui mengidap obsessive compulsive disorder (OCD) atau gangguan obsesif kompulsif, sejenis gangguan mental.

Menyitir salah satu judul film Korea Selatan “It’s okay not to be okay,” Prilly menganggap ketidaksempurnaan yang dimilikinya itu sebagai sebuah karunia yang harus diterima.

Untuk diketahui, orang dengan OCD memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang (obsesi), serta perilaku (paksaan) kompulsif. Contoh perilaku kompulsif ialah mencuci tangan atau mandi berkali-kali karena merasa kotor. Pada kasus Prilly, ia tidak bisa melihat rumahnya berantakan.

Saat menerima kunjungan youtuber Aurel Hermansyah di rumahnya, beberapa waktu lalu, Prilly mengaku memiliki OCD. Itu alasan

mengapa rumahnya sangat rapi. “Jadi, tas aku enggak boleh miring tumpuk-tumpuk gitu. Sepatu aja aku yang susun sendiri semua biar aku puas,” ujar Prilly kepada Aurel.

Selain Prilly, sejumlah selebritas lainnya yang juga mengidap OCD ialah pelawak Rina Nose, penyanyi Ari Lasso, aktris Zaskia Adya Mecca, dan aktris Sandra Dewi. Rina Nose selalu mandi berulangulang ketika tubuhnya berkeringat, sedangkan Ari Lasso tidak bisa tidur kalau masih ada piring kotor di meja makan atau bahkan ada kursi yang posisinya miring.

Selain OCD, Prilly juga pernah menjadi korban perundungan dan body shaming di media sosial. Aktris yang tenar lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu mengaku sampai tidak nafsu makan dan membuat dirinya kelaparan karena memikirkan cibiran haters. (H-2)