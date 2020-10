Brad Pitt Bantah Tuduhan Menipu dan Menjanjikan Pernikahan

AKTOR Brad Pitt, 56, digugat karena menipu dan janji menikahi seorang perempuan bernama Kelli Christina.

Ia mengklaim telah membayar US$40 ribu (sekitar Rp588 juta) agar Brad Pitt tampil lima kali di acara amal yang dia selenggarakan untuk Make It Right Foundation.

Selain membicarakan soal acara amal, Christina mengaku telah melakukan diskusi tentang pernikahan dengan orang yang dia yakini sebagai Brad Pitt. Namun, dia menuduh Pitt membatalkan pertemuan pada menit terakhir di setiap kesempatan.

Gugatan terhadap bintang Once Upon a Time in Hollywood itu diajukan ke Pengadilan Distrik Timur Texas awal 2020, tetapi pada Rabu (7/10), pengacara Brad Pitt bersikeras bahwa aktor tersebut tidak pernah berhubungan dengan Christina sama sekali.

“Dengan alasan jelas itu, semua merupakan pekerjaan penipu siber. Baik Make It Right Entities maupun Pitt tidak membuat perjanjian dengan penggugat,” tutur perwakilan Brad Pitt.

Komunikasi yang dilakukan Christina diduga dilakukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Brad Pitt. Meskipun mendapat bantahan dari pihak Brad Pitt, Christina berencana untuk terus memperjuangkan kasus tersebut. (Medcom.id/H-2)