Mocca Gandeng Rekti The Sigit untuk Lagu Baru

MOCCA merilis lagu baru There's A Light At The End Of The Tunnel berkolaborasi dengan Rekti Yoewono, vokalis sekaligus gitaris band The Sigit.

Band yang beranggotakan Riko Prayitno (gitaris), Toma Pratama (bassist), Arina Ephipania (vokalis), dan Indra Massad (drummer) ITU mengatakan setiap karya yang dibuat selalu melibatkan orang-orang terdekat dalam prosesnya.

"Kalau sama Rekti, kita memang sudah kenal dari zaman dulu. Terus, ada lagu nih. Cocok kayaknya sama Rekti," ujar gitaris Mocca Riko Prayitno, dalam keterangan resmi, Minggu (11/10).

Baca juga: Kenang Glenn, Rangkaian Konser Wave of Cinema telah Usai

Perbedaan domisili menjadi tantangan tersendiri dalam pengerjaan single ini.

Riko, Arina, dan Toma merekam bagian mereka di rumah masing-masing. Hanya Indra yang merekam bagian drum lagu ini di studio untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam lagu itu, Rekti awalnya hanya diminta mengisi gitar dan vokal bagiannya saja. Alih-alih mempelajari lagunya, semua session hasil rekaman yang dikirimkan padanya pun diulik oleh Rekti.

"Pertama kali dengar lagunya, langsung mendapati perasaan optimistis. Vokal sebagai elemen utama pembawa cerita sudah kuat, penambahan elemen

suara laki-laki yang muncul di babak ke-2 lagu sepertinya bisa memperkaya lagi suasana kebersamaan," ujar Rekti mengenai lagu kolaborasinya itu.

Rekti juga menjadi co-producer di lagu There's A Light at the End of the Tunnel dan lagu ini pertama kalinya ia menjadi produser untuk Mocca.

Mocca dan Rekti berharap melalui lagu ini selalu ada harapan bahwa semua akan membaik di tengah kondisi yang serba terbatas. (Ant/OL-1)