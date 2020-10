Modifikasi Suzuki XL7 Tampil Menawan di IMX 2020

MODIFIKASI kendaraan masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersemangat memeriahkan ajang Modification Expo (IMX) 2020 yang dilaksanakan secara daring pada Sabtu (10/10).

Di ajang pameran modifikasi otomotif terbesar di Indonesia ini, Suzuki menghadirkan modifikasi SUV terbaru yang diluncurkan pada Februari lalu, yaitu XL7. Dipilihnya XL7 sebagai kendaraan yang dimodifikasi berangkat dari tren SUV yang semakin meningkat dan performa penjualan XL7 yang sangat positif.

4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan bahwa IMX 2020 merupakan ajang yang tepat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru industri modifikasi otomotif Indonesia. Momen ini dimanfaatkan oleh Suzuki untuk menampilkan sebuah mobil dengan komponen-komponen modifikasi yang sesuai tren.

"Kami harap modifikasi XL7 ini menjadi inspirasi bagi para pemilik Extraordinary SUV ini dan pengunjung lainnya,” ujar Donny, Sabtu (10/10).

Pada IMX 2020, XL7 tampil semakin gagah dan berjiwa petualang lewat laburan warna serba hitam. Agar tidak merusak aspek teknis, SIS menggunakan FRP Custom Add On Bodykit pada bagian depan dan belakang. termasuk pada bagian side skirt dan wing spoiler. Komponen ini dipasang tanpa perlu mengubahn atau merusak struktur asli kendaraan.

Selain itu terdapat sentuhan lain berupa Raptor painting, roof box, roof bar, strip and mountain decal airbrush, lampu Hella Chibi, under cariage, dan interior retrimed synthetic leather. Sedangkan untuk kaki-kaki menggunakan Wheels MYTH 07 HSR berukuran16x7 dengan lubang baut 5 , ukuran PCD 139,7 dan offset ET20 SMG, Sedangkan bannya menggunakan Geolandar A/T G015. Total biaya untuk melakukan ubahan tersebut sebesar Rp107 juta.

Daftar biaya modifikasi

- Bodykit Custom: Rp25 juta

- Raptor Paint: Rp30 juta

- Velek: Rp8 juta

- Ban: Rp12 juta

- Interior: Rp8 juta

- Livery Concept: Rp4 juta

- Under Carriage: Rp8 juta

- Lampu Hella: Rp4 juta

- Roof Box: Rp8 juta

Total Value: Rp107 juta

