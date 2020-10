Angka Cantik 10.10.20 Tandai Kembalinya Alpine

PARA pecinta modifikasi audio mobil tentu tidak asing dengan merek legendaris Alpine, terutama bagi yang tumbuh di era 90-an hingga tahun 2000-an, dimana tren audio begitu marak dan Alpine menjadi salah satu favorit. Di era ini merek audio legendaris Jepang tersebut juga dipercaya menjadi head unit standar di beberapa merek dan model mobil.

Setelah sempat vakum beberapa tahun di Indonesia, akhirnya Alpine hadir kembali melalui authorized distributor baru yaitu PT Audioworkshop (AWS). Peresmian kembalinya produk Alpine bertajuk 'Alpine We are Back in Indonesia 10.10.20 10.10 am' dilakukan secara virtual pada Sabtu (10/10) pukul 10.10 WIB melalui tayangan live streaming media sosial.

Chief Executive Officer AWS Wahyu Tanuwidjaja mengatakan bahwa Alpine memiliki penggemar fanatik tersendiri. "Saat ini tidak sedikit orang yang addicted pada merek Alpine. Di jaman awal car audio, kalau kita bicara kiblat untuk merek Jepang, ya Alpine," jelas Wahyu.

Wahyu mengatakan bahwa produk Alpine sangat lengkap, mulai dari head unit, speaker, subwoofer, processor hingga amplifier. Oleh karena itu AWS sebagai pemegang merek Alpine akan segera menghadirkan ke Indonesia. Sebagai langkah awal, AWS akan menghadirkan produk Hi-Resolution Alpine UTX-A09 serta jajaran speaker terbaiknya, seperti R-S65C dan SPJ-161C2.

Selain itu AWS juga mempersiapkan jaringan distribusi untuk menjangkau konsumennya di seluruh Indonesia. “Kami juga akan menyiapkan Alpine Store. Jadi sistemnya one-stop-shop, ada penjualan produk, hingga edukasi. Sehingga membeli Alpine sekaligus dapat merasakan experience-nya juga. Karena Alpine memiliki banyak teknologi canggih di dalamnya,” tutup Wahyu. (S-4)