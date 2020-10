Pandemi, Sektor Properti Tetap Bergeliat

DI tengah pandemi covid-19, bisnis di sektor properti tetap aktif berkegiatan. Semua itu tentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya ditunjukkan oleh proyek pembangunan megablock Trans Park Cibubur yang melakukan topping off apartemen Tower B, Sabtu (10/10).

“Topping off ini sekaligus menjadi wujud komitmen Trans Park Cibubur kepada para customer,” ujar Project Director Transproperty, Eka Yani, yang memimpin prosesi topping off. Ia didampingi GM Sales and Marketing Transpark Cibubur, Hansen Yusuf, dan Erliza Hendry Revi selaku Project Manager.

Baca juga: Sektor Properti Paling Menjanjikan kala Pandemi Covid-19

Eka Yani menjelaskan, Transpark Cibubur yang berada di Jl Alternatif Cibubur No.230, Harjamukti, Cimanggis, Depok, dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) sehingga dekat dengan berbagai fasilitas transportasi massal. Salah satunya, dekat dengan pintu tol Cibitung-Cimanggis. Jika mau ke luar kota, pintu tol yang jaraknya hanya 2 menit selalu terbuka 24 jam untuk mendukung mobilitas warga.

Ke depan, lanjutnya, akses transportasi akan makin lengkap dengan hadirnya LRT (Light Rail Transit) yang sedang dikembangkan. Stasiun LRT terdekat dapat dicapai dalam waktu 5 menit. “Nantinya, penghuni bisa menuju berbagai kawasan di Jakarta dengan cepat memanfaatkan fasilitas LRT.”

Transpark Cibubur terdiri dari Tower A, B, dan Crystalline. Megablock seluas 4 hektare ini dilengkapi dengan beragam fasilitas. Seperti, jogging track, gymcentre, dan area kolam renang. Selain itu kawasan ini juga mencakup mal, indoor theme park, dan hotel. (RO/A-1)