Melihat Ketulusan Hati dalam Pencegahan Pandemi COVID-19

TANGGAL 10 Oktober ini adalah Hari Nasional ke-109 berdirinya Republic of China (Taiwan). Pada saat ini dunia terus berjuang melawan penyakit COVID-19, mengingat kembali tahun lalu Taiwan telah meraih banyak prestasi yang dikagumi dunia internasional, termasuk Taiwan tidak takut dengan intimidasi Tiongkok dan berhasil menyelesaikan pemilihan presiden dan pelantikan presiden pada Januari dan Mei tahun ini. Selain itu, upaya pencegahan pandemi Covid-19 sukses di Taiwan dengan ‘Cara Taiwan’ telah berhasil mempertahankan pandemi Covid-19 domestik Taiwan, dan secara aktif membantu negara-negara dalam memerangi pandemi. Taiwan juga berdiri kokoh di garis depan kubu demokrasi global untuk melawan ekspansi totalitarianisme Tiongkok. Hubungan persahabatan antara Taiwan dan Indonesia juga menjadi lebih nyata dalam masa pandemi ini. Pemerintah dan masyarakat Taiwan banyak menyumbangkan masker, pakaian pelindung, serta peralatan pencegahan pandemi lainnya ke Indonesia tahun ini, sehingga semua lapisan masyarakat di Indonesia bisa melihat tindakan nyata ‘Taiwan dapat membantu, dan Taiwan sedang membantu’ (Taiwan can help, and Taiwan is helping)

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus meningkatkan kekuatannya baik secara sipil maupun militer untuk mengintimidasi Taiwan, termasuk pesawat dan kapal militer yang mengganggu Taiwan, merebut negara-negara diplomatik Taiwan, menekan ruang partisipasi internasional Taiwan, menghalangi negara lain untuk berhubungan dengan Taiwan, menekan perusahaan dan maskapai multinasional untuk

mengkerdilkan nama Taiwan dan seterusnya. Cara-cara penindasan brutal ini membuat masyarakat Taiwan semakin waspada dan bersatu, serta memperkuat tekad Taiwan untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan.

Sementara disaat hantaman COVID-19 ini masih menyebar ke seluruh dunia, Taiwan memiliki mekanisme demokrasi dan kesadaran sipil yang kuat, langkah pencegahan pandemi yang lebih awal, dan transparansi pemberian informasi terkait, tidak hanya membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga secara efektif mengendalikan pandemi. Para pejabat, pakar, cendekiawan, selebriti, dan media dari berbagai negara semuanya sangat menghargai keberhasilan pencegahan pandemi dengan ‘Cara Taiwan’ (Taiwan Model) dan berharap dapat belajar dari Taiwan. Para pemimpin politik dari berbagai negara juga telah menyatakan dukungan mereka atas partisipasi Taiwan di WHO. Taiwan telah menjadi ‘model teladan dalam pencegahan pandemi’ yang diakui secara internasional.

Menghadapi pandemi global yang terus meningkat, pemerintah Taiwan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, pada 1 April tahun ini meng-

umumkan sumbangan bahan-bahan pencegahan pandemi ke negara-negara terdampak pandemi parah. Hingga akhir Agustus tahun ini, Taiwan telah menyumbangkan lebih dari 54 juta masker medis dan peralatan pencegahan pandemi lainnya ke lebih dari 80 negara. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Taiwan dan swasta juga telah menyumbangkan alat pelindung dan medis ke Indonesia di berbagai kesempatan, termasuk masker medis, pakaian pelindung, deteksi asam nukleat dengan polymerase chain reaction (PCR) dan reagen deteksi virus. Rumah sakit di Taiwan dan Indonesia juga telah menjalin kerjasama medis dan secara aktif berbagi pengalaman medis. Kelompok pengusaha Taiwan di Indonesia juga bekerja sama dengan masyarakat Indonesia untuk memerangi pandemi ini. Misalnya Taiwan Business Club yang berada di beberapa daerah di Indonesia, Yayasan Amal Tiga Roda, dan beberapa dermawan pribadi yang antusias beramal, selain menyumbang peralatan medis pencegahan pandemi ke Palang Merah Indonesia dan rumah sakit besar, juga menyediakan pasokan bantuan darurat setiap saat untuk membantu kaum lemah yang membutuhkan.

Pada saat pembangunan ekonomi di banyak negara terimbas oleh pandemi, Taiwan karena bisa mengendalikan pandemi dengan baik, ditambah dengan dukungan aktif pemerintah untuk bantuan dan langkah-langkah revitalisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan, maka perekonomian Taiwan secara keseluruhan relatif hanya sedikit terpengaruh oleh pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi Taiwan pada semester pertama tahun ini adalah 0,78%, dan laju pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan 1,56%. Menghadapi perubahan luar biasa dalam situasi ekonomi internasional, Taiwan bukan hanya tidak terpengaruh, tetapi juga berkembang dalam situasi tersebut. Pertumbuhan ekonominya menempati urutan pertama di antara ‘Empat macan Asia’.

Dibawah pedoman ‘Kebijakan Baru ke Arah Selatan’ (New Southbound Policy), Taiwan terus memiliki berbagai bidang kerja sama dengan Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, Taiwan dan Indonesia telah menandatangani total 18 nota kesepahaman dan proyek kerja sama, terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan

sipil, sains dan teknologi. Di bawah perubahan lingkungan ekonomi dan perdagangan global, industri Taiwan bermigrasi dari China ke Indonesia dan negara lain dalam skala besar. Misalnya, Meiloon Industry, produsen peralatan audio Taiwan yang terkenal di dunia, telah memindahkan pabriknya dari Suzhou China ke Subang, Jawa Barat, Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 30 perusahaan terkemuka Taiwan telah mendaftarkan rencana investasi di Indonesia, dan di masa mendatang akan lebih banyak lagi perusahaan Taiwan yang datang ke Indonesia.

Dalam bidang kerjasama pertanian, Misi Teknik Taiwan telah ditempatkan di Indonesia selama 43 tahun. Saat ini, Misi Teknik Taiwan juga

terus menggalakkan proyek hortikultura di Jawa Barat dan proyek produksi benih padi di Sulawesi Selatan. Ahli pertanian Taiwan juga membantu proyek kerjasama Kawasan Percontohan Pertanian Karawang. Proyek kerjasama andalan ini mencakup area seluas lebih dari 1.000 hektar di daerah Karawang. Proyek tersebut meliputi perbaikan sistem irigasi dan pengelolaan air, pertanian padi modern, dan rotasi perkebunan, asosiasi petani dan pengolahan pertanian.

Didorong oleh semangat Kebijakan Baru ke Arah Selatan Taiwan yang ‘berorientasi pada manusia’, interaksi dan pertukaran antar sesama manusia antara Taiwan dan Indonesia menjadi semakin erat. Saat ini, ada sekitar 300.000 orang Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan, dan mereka semua setara dengan warga Taiwan dapat menikmati jaminan sosial dan asuransi kesehatan nasional. Saat ini, sekitar 12.000 pelajar Indonesia sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Berbagai program beasiswa dan pelatihan yang diberikan Taiwan ini sejalan dengan tujuan kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi Indonesia.

Taiwan sebagai mercusuar demokrasi yang tak tergoyahkan, akan terus menerangi dunia dengan cahaya demokrasi dan kebebasan, dan juga akan melindungi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik dengan negara-negara yang memiliki gagasan serupa. Akhir kata, saya mendoakan kemakmuran Taiwan dan Indonesia, dan mengajak semuanya bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Republic of China (Taiwan).