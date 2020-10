Mau Bahagia, ini Caranya Kata Psikolog

MENJADI pribadi yang sehat dan Bahagia adalah impian semua orang. Psikolog dan Neuroresearch Universitas Podomoro Yasinta Indrianti mengatakan, bahagia adalah sebuah akumulasi pengalaman emosi yang ditandai dengan perasaan puas dan gembira.

"Hidup kamu akan terasa bermakna tergantung dari bagaimana kamu bisa ciptakan berbagai peristiwa yang menyenangkan dalam keseharian kamu," katanya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, bahagia tidak terlepas dari gaya hidup. asupan makanan bergizi, olahraga teratur, danmemiliki istirahat yang cukup. Hal itu merupakan modal awal untuk membangun pondasi bahagia secara fisik.

Mengembangkan mindset yang fokus pada potensi dan pengembangan diri serta menjaga asupan tangki emosi dengan pola pikir dan sikap yang positif akan menyeimbangkan pondasi bahagia secara psikologis.

"Perlu membangun koneksi antara pondasi fisik dan psikologis karena bahagia selalu nyambung antara jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat," ujar Yasinta.

Untuk membangun pondasi tersebut, Yasinta menyebutkan ada beberapa cara. Pertama , mengembangkan pikiran yang positif akan membuat kamu merasa “strong in mind, worry less”. Kedua, Olahraga secara teratur dan memenuhi asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh menjadi pintu menuju jiwa yang sehat.

"Ketiga, think smart and work smart adalah kombinasi memanfaatkan talenta secara efektif menuju happy and healthy life," tutur Yasinta.

Di sisi lain, mengutip pakar psikologi terkenal, Gustav Jung, membuktikan bahwa warna memiliki kekuatan untuk memberikan efek emosi dan mood seseorang.

Yupi Gumy yang kenyal dengan sensasi warna warni yang unik, imajinatif dan kreatif bisa menjadi mood booster untuk terus menghasilkan pikiran yang positif dan produktif.

"Warna warni Yupi memberikan sensasi fun dan relax, akan membantu kita mengubah perasaan cemas, stress dan tertekan menjadi perasaan sukacita, bersemangat dan gembira," ujar Yupi dalam keterangannya.

Selain itu, asupan gula pada Yupi ikut memberikan cadangan energi dan membuat konsumennya terus semangat saat menuangkan ide-ide kreatif kamu. Di sisi lain, varian rasa yang ditawarkan Yupi, juga dibuat utuk menambah semangat konsumennya.

"Yupi strawberry kiss buat Yupiers yang penuh dengan cinta, Yupi fruity puff buat Yupiers pencinta buah. Yupi zugi zagi zug buat Yupiers yang suka berpetualang. Dan masih banyak lagi varian Yupi yang membuat kamu terus bersemangat," tandas Yupi. (RO/OL-7)