Riset Dua Tahun, Mireya Klaim Produknya Aman untuk Semua Kulit

SALAH satu brand kosmetik Indonesia, Mireya, meluncurkan produk terbarunya untuk menjaga wanita penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri.

Head of Marketing Mireya, Shen Zhen Febriano Lim, dalam keterangan pers di Surabaya, Jumat (9/10), dua produk kosmetik terbarunya yaitu Mireya Perfecting Cushion dan Mireya Blush On Heart To Heart.

"Ini setelah melalui riset selama hampir dua tahun," ujarnya.

Brand yang berada di bawah naungan PT Indokarisma Parvaiz Makmur tersebut, kata dia, hadir untuk memberikan berbagai produk kecantikan yang aman digunakan sehari-hari.

"Dikemas dalam desain mewah dan elegan membuat 2 produk ini sempat dikira merupakan brand Korea. Tidak heran jika wanita dari segala usia cocok menggunakan kosmetik tersebut," ucapnya.

Mireya Perfecting Cushion, lanjut dia, merupakan langkah awal yang tepat untuk memulai riasan.

Hasil akhir yang velvet matte, membuat cushion ini cocok dengan segala jenis kulit.

Selain itu, terdapat empat shades yang disesuaikan dengan warna kulit wanita Indonesia, yaitu sand, natural, ivory dan porcelain.

"Kandungan ekstrak bengkoang dan witch hazel di dalamnya, dapat membantu untuk melembabkan, menyerap minyak berlebih tanpa membuat kering, mencerahkan, dan meratakan warna kulit wajah," katanya.



Sedangkan, produk kosmetik jenis perona pipi yang diberi nama Mireya Blush On Heart to Heart dilengkapi dengan extrak green tea dan witch hazel yang berfungsi sebagai antioksidan.

Sementara itu, ia menyarankan jangan sampai kosmetik justru menjadi bencana yang akan merusak wajah.

Menurut dia, penting untuk memperhatikan kandungan di dalamnya, serta apakah produk tersebut sudah mendapatkan nomor BPOM. (Ant/OL-13)