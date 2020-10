Doctor Strange Jadi Mentor Peter Parker di Spider-Man 3

BENEDICT Cumberbatch dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk terlibat di Spiderman 3 dengan kembali memerankan tokoh Doctor Strange. Tom Holland juga kembali memerankan Peter Parker dan bekerja sama kembali dengan sang sutradara, Jon Watts.

Dilansir dari Deadline pada Kamis (08/10), rencananya Benedict Cumberbatch akan syuting ‘Spider-Man 3’ terlebih dahulu kemudian lanjut untuk syuting film garapan sutradara Sam Raimi ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ yang juga sedang dalam tahap produksi.

Dalam film ‘Spider-Man 3’, kabarnya Doctor Strange menggantikan peran mentor untuk Peter Parker yang sebelumnya dijalankan Tony Stark (Robert Downey Jr.). Namun detail seri Spiderman terbaru ini masih dirahasiakan.

Peran pendukung lainnya seperti Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori, dan Jacob Batalon diharapkan juga kembali memerankan film Spider-Man 3 ini. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)