Rupiah Menguat Dibandingkan Minggu Lalu

BANK Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai tukar rupiah periode 5-8 Oktober 2020, ditutup pada level (bid) Rp14.685 per dolar AS. Angka ini menguat bila dibandingkan minggu lalu, periode 28 September-1 Oktober 2020, pada pada level (bid) Rp14.820 per dolar AS.

Pada Jumat (9/10) rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.660 per dolar AS, menguat dibandingkan pekan awal Oktober Jumat (1/10) yang dibuka pada level (bid) Rp14.800 per dolar AS.

Sementara itu imbal hasil/ Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun stabil membaik ke level 6,88%, dari minggu lalu berada di 6,89%.

Indeks dolar AS terpantau sedikit melemah ke level 93,61% dari pada pekan lalu di 93,71%. Imbal hasil obligasi AS Yield UST (US Treasury) Note tenor 10 tahun naik ke level 0,769%, dari minggu lalu di level 0,677%.

Inflasi juga berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Oktober 2020, perkembangan harga pada bulan Oktober 2020 diperkirakan inflasi sebesar 0,02% (mtm).

"Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Oktober 2020 secara tahun kalender sebesar 0,91% (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,39% (yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko, melalui rilis yang diterima, Jumat (9/10).

Penyumbang utama inflasi pada periode laporan antara lain berasal dari komoditas cabai merah sebesar 0,06% (mtm), minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar -0.05% (mtm), emas perhiasan sebesar -0,02% (mtm) dan beras sebesar -0,01% (mtm).

"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," tutup Onny. (OL-2)