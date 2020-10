TransJakarta Tetap Beroperasi Normal

PT Transportasi Jakarta tetap melayani penumpang, meski sejumlah fasilitasnya telah dirusak massa pada Kamis (8/10).



"TransJakarta beroperasi pada pukul 05.00-19.00," bunyi keterangan di akun media sosial TransJakarta, @pt_transjakarta, Jumat (9/10).

Operator TransJakarta menginformasikan rute-rute yang akan beroperasi hari ini, yakni Blok M-Kota, PIK-Balaikota (1A), Stasiun Palmerah-Tosari (1B), Pondok Labu-Blok M (1E), Tanah Abang-St Gondangdia (1H) dan Blok M-Meruya (1M). Blok M-Rempoa (1Q), Tanah Abang-Senen (1R), Pulo Gadung 1-Harmoni (2), Rusun Cakung Barat-Pulogadung (2F), Kalideres-Pasar Baru (3), serta Rusun Pesakih-Kalideres (3A).



Selanjutnya rute, Kalideres-Gelora Bung Karno (3F), Pulo Gadung 2-Tosari (4), TU Gas-Bundaran Senayan (4C), Pulo Gadung 2-Kuningan (4D), Kampung Melayu-Ancol (5), PGC1-Harmoni (5C) serta Kampung Melayu-Tanah Abang melalui Cikini (5M). Ragunan-Halim (6), Ragunan-Monas via Kuningan (6A), Ragunan-Monas via Semanggi (6B), Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan (6C), Stasiun Tebet-Karet melalui underpass (6D).



Berikutnya, Blok M- Stasiun Manggarai (6M), Kampung Rambutan-Kampung Melayu (7), Kampung Rambutan-Lebak Bulus (7A), Kampung Rambutan-Blok M (7B) dan Pondok Kelapa-Cawang (7P), Lebak Bulus-Harmoni (8), Grogol 2-Harmoni (8A), Joglo-Harmoni (8D), Pinang Ranti-Pluit (9), Pasar Minggu-Tanah Abang (9D), Kebayoran Lama-Jelambar (9E), PGC 2-Tanjung Priok (10), Kampung Rambutan-Tanjung Priok (10D).



Kemudian rute, Senin-Tanjung Priok (10K), Pulo Gebang-Kampung Melayu (11), Rusun Rawabebek-Penggilingan (11B), Rusun Pinus Elok-Rusun Pulogebang (11C), Pulogebang-Pulo Gadung via PIK (11D) dan Rusun Komarudin-Penggilingan (11K). Penjaringan-Sunter Boulevard Barat (12), Ciledug-Tandean (13), Puri Beta-Blok M (13A), Puri Beta-Dukuh Atas (13C), Puri Beta-Kuningan (13E), UI-Lebak Bulus (D21), Bundaran Senayan-Harmoni (GR1).



TransJakarta juga menginformasikan operasional dengan tetap membatasi jumlah penumpang 60 orang untuk bus gandeng dan 30 orang besar dengan jaga jarak antara penumpang satu lancang tangan.



"Para pelanggan diharapkan tetap menggunakan masker, menjaga jarak serta mematuhi aturan yang berlaku," bunyi keterangan resmi PT Transportasi Jakarta di akun media sosialnya.

baca juga: 11 Halte Rusak Akibat Demo, Anies Prediksi Kerugian Capai Rp25 M



PT Transportasi Jakarta juga menginformasikan akan memperbaharui data layanan terkini yang dapat diakses oleh pelanggan melalui kanal media sosial TransJakarta.PT Transportasi Jakarta sempat mengalihkan beberapa rute bus TransJakarta akibat adanya unjuk rasa di sejumlah titik yang terjadi Kamis (8/10). Bahkan, Transportasi Jakarta (TransJakarta) sempat memutuskan untuk menghentikan operasional layanan di seluruh koridor pengangkutan penumpang imbas aksi massa di sejumlah kawasan di Jakarta kemarin. (Ant/OL-3)