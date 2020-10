Gal Gadot Turut Tampil di Film The Flash

SALAH satu anggota Justice League lain bergabung dalam film The Flash dengan aktor utama Ezra Miller. Menurut The Illuminerdi, Gal Gadot dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan film superhero sutradara Andy Muschietti tersebut.

Detail tentang penampilannya masih belum banyak. Tampaknya Warner Bros sedang mencari peran pendukung kecil untuk pemeran Wonder Woman itu.

Sejatinya itu bukan pertama kali pembicaraan tentang Wonder Woman bergabung dengan The Flash muncul. Pada 2017, ketika film itu masih menggunakan judul Flashpoint, laporan menunjukkan bahwa Gadot telah masuk untuk tampil di The Flash. Nah, sekarang ada pembaruan tentang kepastian ia masuk dalam jajaran bintang di film solo Scarlet Speedster itu.

Sebelumnya, Ben Affleck juga kembali berperan sebagai Dark Knight untuk penampilan sesaat pula. Tapi, pemeran Batman pada 1989, Michael Keaton, yang turut bergabung dikabarkan punya peran substansial dalam film tersebut.

Ray Fisher yang memerankan Cyborg di Justice League juga sedang dalam negosiasi mendalam untuk mengulangi perannya sebagai Victor Stone/Cyborg untuk kameo. Hanya, tuduhannya terhadap Joss Whedon, yang mengambil alih tugas sutradara di Justice League setelah kepergian Zack Snyder, memperumit masalah.

Film The Flash mengalami banyak kendala, mulai pergantian tiga sutradara dan banyak penundaan. Yang terbaru, film tersebut direncanakan terakhir bakal tayang pada 3 Juni 2022 diundur lagi ke 4 November 2022 karena pandemi korona. (CBR.com/OL-14)