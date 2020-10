Ada Lalat Nempel di Kepala Mike Pence Saat Debat

DEBAT antara calon wakil presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris melawan petahana Wapres AS dari Partai Republik Mike Pence yang berlangsung di University of Utah, Rabu (7/10) waktu setempat diwarnai insiden lalat. Saat Mike Pence serius berdebat ada lalat yang hinggap di kepalanya sekitar dua menit, demikian laporan New York Times.

Pence tidak tahu bahwa ada lalat di kepalanya karena ia sedang serius berdebat. Munculnya lalat di kepala Mike Pence setelah tertangkap kamera dan mencuri perhatian peserta debat. Kejadian itu menjadi viral dan beragam komentar warganet adanya lalat yang hinggap di kepala Pence. Ada komentar kenapa masalah lalat menjadi perhatian, bukan debatnya. Ada juga warganet yang berkoment kenapa bukan daging ayam yang menempel. (OL-3)