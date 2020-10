Selain MTV EMA, Ini Deretan Nominasi Internasional Agnez Mo

TAHUN ini Agnez Mo masuk dalam nominasi The Best Southeast Asia (SEA) Act di MTV EMA. Ia bersaing dengan K-Clique (Malaysia), Ben&Ben (Filipina), Benjamin Kheng (Singapura), Violette Wautier (Thailand), dan Jack (Vietnam).

Namanya bukan kali ini saja masuk dalam ajang penghargaan musik internasional. Selain menjadi langganan pemenang di ajang penghargaan musik dalam negeri seperti AMI Awards, Agnez juga beberapa kali masuk nominasi dan memenangkan penghargaan di internasional. Berikut Media Indonesia sarikan beberapa penghargaan internasional yang pernah diraih Agnez.

1. Anugerah Planet Muzik

Dari helatan penghargaan musik di Asia Tenggara, nama Agnez Mo beberapa kali dinominasikan di ajang penghargaan Anugerah Planet Muzik yang digelar di Malaysia. Namanya 20 kali masuk nominasi, terakhir adalah pada 2016. Namun, kemenangannya pada ajang penghargaan ini terjadi pada 2004 sebagai Best Female Newcomer Artists. Saat itu, Agnez Mo mendapat dua nominasi, satunya adalah most popular song dengan lagu Bilang Saja.

2. Asia Song Festival

Ajang penghargaan ini diselenggarakan di Korea. Ia sempat meraih tiga penghargaan di ajang tersebut, pada 2008 dan 2009 sebagai Best Asian Artist dan Best Performance. Dua penghargaan diraih pada 2009. Tahun ini, ASF dilangsungkan secara daring pada 5 Oktober lalu.

3. iHeartRadio Music Awards

Tahun lalu, Agnez Mo memenangkan penghargaan di iHeartRadio Music Awards. Ia membawa piala kategori Social Star Award. Tahun ini pun, ia juga dinominasikan untuk satu kategori, Best Fan Army. Penghargaan itu ditujukan untuk menunjukkan siapa musisi yang memiliki basis fan yang kuat. Agnation, sebutan fan Agnez Mo harus bersaing dengan Army (BTS), Selenators (Selena Gomez), Lime Lights (Why Don’t We), Beliebers (Justin Bieber), Mendes Army (Shawn Mendes), Niallers (Niall Horan), Camilizers (Camila Cabello), Arianators (Ariana Grande), Swifties (Taylor Swift), Harries (Harry Styles), Louies (Louis Tomlinson). Namun, Agnation harus mengakui keunggulan jempol para Army dalam voting untuk memenangkan penghargaan ini.

4. MTV EMA

Ini bukan pertama kali nama Agnez Mo masuk dalam nominasi MTV Europe Music Awards. Pada 2011, namanya masuk dalam nominasi Best Asia and Pacific Act. Namun, tahun itu ia belum berhasil membawa kemenangan. Pada 2014, ia juga kembali dinominasikan dalam nominasi yang sama seperti tahun ini, Best SEA Act. (M-4)