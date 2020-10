Hyundai Ciptakan Mobil Berkaki Empat

HYUNDAI memperkenalkan sebuah konsep mobil segala medan (all terrain vehicle) berkaki empat bernama Elevate di pameran Consumer Electronics Show (CES) 2019 lalu.

Awalnya, banyak yang menyangka kendaraan itu dibuat sebatas konsep.

Nyatanya, baru-baru ini produsen mobil Korea Selatan itu mengumumkan di bangunnya studio baru untuk mengerjakan proyek ultimate mobility vehicles (UMVs), termasuk Elevate. New Horizons Studio memadukan kemampuan Hyundai dalam merekayasa kendaraan, robot, dan mobilitas cerdas untuk mendobrak keterbatasan kemampuan kendaraan.

Targetnya, yakni menciptakan kendaraan berjuluk all terrain vehicle yang tidak hanya mampu melintasi jalur off-road, tetapi juga wilayah yang sebelumnya tidak pernah dilintasi kendaraan, seperti melangkahi lubang, merayap di bongkahan batu, bahkan memanjat dinding. Elevate merupakan UMV pertama yang akan dikerjakan New Horizons.

Elevate dibekali empat roda bertenaga listrik yang dipasang pada kaki-kaki robot. Kaki-kaki terpasang pada modular pod electric car.

Pada kondisi biasa, Elevate bergerak layaknya mobil konvensional. Saat menghadapi medan off-road, kakinya akan meninggi. Begitu menghadapi medan yang sulit dilalui, Elevate akan menjulurkan kaki-kakinya yang memungkinkan berjalan melangkah, bahkan memanjat tebing terjal.

Hal ini dimungkinkan karena tiap-tiap kaki terdiri dari dua segmen yang dapat dilipat berkat keberadaan engsel di ujungujung segmen, seperti susunan tulang tungkai, lutut, dan tulang betis.

Di bagian pangkal atas dan ujung bawah segmen dilengkapi poros putar. Poros putar bagian bawah memungkinkan roda dapat melakukan sudut belok hingga 360 derajat, sedangkan poros putar bagian atas memungkinkan kaki-kaki itu dapat bergerak melangkah dengan sempurna.

Canggihnya lagi, setiap kaki mampu melangkah sambil menyesuaikan ketinggian pada permukaan yang tidak rata sehingga kendaraan tetap bergerak secara stabil seperti pada permukaan jalan biasa.



Mobilitas tertinggi

Menurut Hyundai, kendaraan ini dapat memanjat dinding vertikal hingga ketinggian 1,5 meter dan melangkahi celah selebar lebih dari 1,5 meter. Hal ini tentu sangat cocok dimiliki kendaraan penyelamatan darurat dan bantuan bencana.

Tim New Horizons di Silicon Valley dipim pin Dr John Suh yang sebelumnya menjabat Direktur Pendiri Hyundai Ventures dan Hyundai CRADLE (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences).

“Kami bertujuan menciptakan kendaraan kelas ‘transformer’ pertama di dunia, yang juga dikenal sebagai kendaraan mobilitas tertinggi,” kata Suh. (Cdx/S-4)