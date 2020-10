Best Virtual Live, Nominasi Baru di MTV EMA 2020

Tahun ini, MTV EMA (Europe Music Awards) punya kategori tambahan di samping kategori utama yang rutin tiap tahunnya, seperti Best Video, Best Artist, dan Best Song.

Akibat pandemi covid-19, ajang ini memberikan penghargaan baru, Best Virtual Live. Penghargaan itu menjadi salah satu dari total tiga kategori baru dalam ajang MTV EMA tahun ini.

Pada Best Virtual Live, ada enam musisi yang akan bersaing. Nomine di Best Virtual Live adalah BTS dengan Bang Bang Con: The Live-nya yang berlangsung pada Juni silam. Konser virtual ini mendapat atensi besar, total ada sekitar 750 ribu Army yang turut menyaksikan konser berdurasi 1,5 jam lebih ini.

Nomine lain adalah J Balvin berkat konser virtualnya di Youtube pada 20 Juni lalu, sebagai rangkaian dari perayaan album terbarunya Colores, Behind The Colores: The Live Experience. Balvin menawarkan pengalaman penonton untuk menikmati video augmented reality (AR). Ia menyanyi langsung dari rumahnya di Medellin Kolombia, sementara sang sutradara berada di Los Angeles AS untuk memberikan arahan dan membawa elemen ruangan dengan konsep AR.

Festival digital dua hari pada akhir Juli, Tomorrowland Around The World juga masuk dalam nominasi Best Virtual Live MTV EMA. Katy Perry yang juga menjadi salah satu musisi yang tampil di panggung utama Tomorrowland, akan bersaing dengan BTS dan J Balvin.

Girl Band asal Inggris Little Mix juga masuk dalam nominasi baru MTV EMA ini. Lewat konser virtual mereka UNCancelled pada Agustus, yang dilangsungkan di Knebworth House, Inggris.

Musikis latin Maluma, juga menjadi nomine dalam kategori ini, lewat konser virtualnya bertajuk Papi Juancho Live. Maluma memilih nuansa pantai di Miami, AS, sebagai latar konser virtualnya yang berlangsung pada awal September itu. Konser virtual tersebut juga dibarengi dengan perilisan koleksi terbaru jenama fesyennya.

Nomine terakhir yang ada di Best Virtual Live adalah Post Malone. Konser virtualnya bertajuk Nirvana Tribute itu berlangsung pada 25 April silam, yang juga sekaligus untuk menggalang donasi. Dengan daster bunga-bunganya, dan topi cokelat, Post Malone muncul di hadapan penonton saat itu. Dalam konser rumahan tersebut, juga turut drummer Travis Braker. Malone saat itu membawakan sekitar 15 trek klasik Nirvana, dan berhasil menggalang donasi lebih dari $500 ribu (Rp 7 miliar lebih).

Pandemi covid-19 memang mendorong musisi untuk lebih mengakrabi konser berbasis virtual, baik yang gratis dan berbayar. Kini publik pun semakin familier dengan konser daring.

Lalu, siapa menurut kamu yang punya penampilan terbaik untuk konser virtual tahun ini? Dan siapa yang akan memboyong piala di MTV EMA? Kamu juga bisa ikut menentukannya dengan ambil suara di situs resmi MTV EMA. Penghargaan akan berlangsung secara virtual pada 8 November. (M-2)