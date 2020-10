Tawarkan Alternatif Perawatan, Medistra Luncurkan Funsolation

RUMAH Sakit Medistra meluncurkan program baru bertajuk Funsolation. Program Funsolation ini diperuntukkan bagi pasien covid-19 dengan kondisi Orang Tanpa Gejala (OTG) atau Pasien dengan Gejala Minimal dengan kondisi medis yang baik. Juga bagi pasien dengan kondisi medis yang baik dan sedang menunggu hasil PCR swab test menjadi negative sebagai syarat untuk pemulangan pasien.

Direktur RS Medistra Dini Handayani mengatakan, Funsolation adalah program Isolasi Mandiri berbayar dengan tema Fun Activity. Di antaranya sun bathing, daily exercise, games (pingpong, biliard), movie corner (film, netflix, drama korea ), karaoke dan creative workshop.

Baca juga: Ganjar Ingatkan OTG Positif Covid-19 Juga Butuh Dirawat

"Dengan Fun Activity itu semua, masa isolasi menjadi penuh dengan aktivitas yg menyenangkan. Kita benar-benar dapat menikmati semua aktifitas sehari-hari kita seperti layaknya sebelumnya pandemic covid-19 ini berlangsung. Tentu saja harapannya adalah kesembuhan yang lebih cepat dan mumpuni karena kegembiraan memperkuat imunitas tubuh," ujar Dini.

Dalam program itu, pasien akan mendapatkan fasilitas Ruang/kamar penginapan pribadi; (TV, WIFI, Netflix, telp & room service); Makan (3x/hari) dan Snack (2x/hari), air mineral, laundry (5 pieces/hari), housekeeping, masker, dan APD.

Fasilitas itu juga didukung oleh perawat yang standby di lokasi hotel untuk menjamin keselamatan pasien selama menjalani isolasi. Visitasi dokter umum dan dokter spesialis akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Dan yang penting adalah Daily fun activity itu, yakni kegiatam yang dirancang khusus oleh tim RS Medistra dan tim hotel yg bekerjasama," pungkas Dini.

Pasien, lanjut Dini, akan berkesempatan untuk memiliki aktivitas dengan pasien lain yang memiliki tingkat infeksi yang sama (diukur melalui CT level), sehingga dijamin tidak terjadi penularan antar pasien selama masa isolasi.

"Kategori itu kami pastikan sudah sesuai dengan pasien yang dimasukkan dalam kategori isolasi mandiri dari Kementerian Kesehatan RI serta kategori dari WHO serta CDC (Centers of Disease Control and Prevention)," tambah Dini.

Dalam menjalankan Funsolation, Rumah Sakit Medistra bekerja sama dengan Hotel Pomelotel yang berada di daerah Jakarta Selatan dan tidak terlalu jauh lokasinya dari Rumah Sakit. Jika kasus dengan gejala sedang atau berat akan dirawat sepenuhnya di Rumah Sakit Medistra.

Pomelotel memperuntukkan Gedung A dengan kapasitas 76 kamar untuk isolasi pasien covid-19 dari Rumah Sakit Medistra tanpa gejala atau gejala ringan. Sedangkan Gedung B Pomelotel tetap dioperasikan sebagaimana biasanya dan dibuka untuk umum dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan yang tercantum pada KEPMENKES RI NOMOR HK. 01.07/MENKES/328/2020.

Soal harga, kata Dini, untuk kamar dengan kapasitas satu pasien, harga promo dipatok Rp1,5 juta per malam. Kamar tersebut dapat ditempati dengan kapasitas maksimal dua orang, berlaku untuk keluarga, dengan kondisi medis yang sama.

Selain kegiatan yang bersifat menyenangkan dalam Fun Activity, Isolasi Mandiri ala Medistra ini juga diisi dengan edukasi. Pasien akan diberi pencerahan tentang konsep isolasi mandiri itu sendiri, bagaimana pentingnya dan apa manfaatnya.

Sejumlah layanan lain adalah fasilitas pengantaran. Pasien langsung diantar dari RS Medistra ke Pomelotel setelah sebelumnya menjalani rangkaian pemeriksaan. "Selama perawatan, selain di bawah pengawasan dokter dan dokter kunjung, pasien juga akan senantiasa didampingi perawat berpengalaman dari RS Medistra," ujar Dini. (RO/A-1)