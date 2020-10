Los Angeles Lakers Selangkah Lagi 

BINTANG Los Angeles Lakers LeBron James menjerit keras merayakan kemenangan timnya atas Miami Heat di gim keempat Final NBA, kemarin.

Kemenangan ini membuat Lakers memimpin atas Heat 3-1 di seri best of seven, setelah sukses mengunci gim keempat dengan skor unggul 102-96. Hasil itu membuat Lakers hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara NBA.

Titik puncak yang paling diinginkan seluruh awak LA Lakers setelah menunggu dalam 10 tahun terakhir. “Rasanya seperti pertandingan penentuan babak final,” ucap King James julukan LeBron James.

“Merasa seperti kedua tim sudah putus asa dengan segala masalah yang ada,” imbuhnya.

“Namun, pekerjaan belum selesai,” sebut James pengoleksi dua cincin juara NBA yang masih harus berjuang membawa Lakers memenangi satu gim terakhir. Gim kelima final NBA akan kembali digelar di AdventHealth Arena, Sabtu (10/10) pagi WIB.

Pada laga melawan Heat itu, tembakan tiga angka Anthony Davis pada sisa waktu 39,5 detik menjadi sumbangan gemilang bagi Lakers. Poin krusial yang membawa Lakers mencatatkan kemenangan dengan unggul 6 angka atas Heat.

James menyelesaikan pertandingan dengan menyumbang double-double 28 poin, 12 rebound, serta delapan assist untuk Lakers. Point guard Lakers Kentavious Caldwell-Pope mencetak 15 poin, disusul Danny Green menambahkan 10 poin untuk Lakers.

Pada kuarter pertama, Lakers memulai pertandingan dengan baik, melakukan empat tembakkan tiga poin dari lima percobaan membawa Lakers unggul 27-22. Lakers terus memimpin hingga dua menit terakhir kuarter keempat dengan 81-75.

Caldwell-Pope membuat lemparan sudut membawa Lakers terus memimpin 93-88. Sumbangan tiga angka Davis pada menit terakhir mengakhiri gim keempat dengan kemenangan 102-96. (ESPN/Rif/R-2)