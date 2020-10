Bikini Ursula Andress di Film James Bond Dilelang

Penggemar film James Bond mungkin harus menunggu hingga tahun depan untuk melihat aksi agen rahasia 007 di layar lebar, tapi orang berdompet tebal bisa mendapatkan barang-barang terkenal dari film terdahulu.

Bikini warna gading yang dikenakan Ursula Andress di "Dr.No", film pertama James Bond, akan dilelang di Los Angeles dengan perkiraan harga hingga 500.000 dolar AS, kata pelelang Profiles in History, Rabu (7/10), seperti dikutip dari Reuters.

Andress, berperan sebagai Honey Ryder di film 1962 dan merupakan gadis Bond pertama, mengenakan bikini itu dalam adegan di pantai, sambil memegang kerang dan sarung senjata menempel di pinggulnya.

"Itu dianggap bikini paling terkenal di dunia," kata Brian Chanes, kepala akuisisi di Profiles in History.

"Itu adalah salah satu adegan paling berkesan di seluruh franchise Bond," katanya. "Adegan itu membuat bikini jadi lebih terkenal dan memulai fenomena gadis Bond."

Andress sendiri pertama kali menjual bikini itu di pelelangan London pada 2001.

Benda-benda dari film James Bond lain yang dilelang diantaranya piyama Roger Moore dari film "Live and Let Die", jaket abu-abu yang dipakai penjahat Enrst Blofeld di "Diamonds are Forever" dan juga hiasan kepala Jane Seymour di "Live and Let Die".

"Barang-barang dari film Bond rerlatif jarang, apalagi di film-film yang lama," kata Chanes, mengatakan dia memperkirakan akan ada peminat dari berbagai penjuru dunia.

Lelang akan berlangsung secara daring di Los Angeles pada 12-13 November. Film James Bond berikutnya, "No Time to Die" akan diundur hingga April 2021. (Ant/OL-12)