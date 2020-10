Move in Quickly Sinar Mas Land Masuk Tahap Akhir

SINAR Mas Land terus memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki properti. Karenanya, pada Maret 2020 Sinar Mas Land meluncurkan program Move In Quickly untuk memberikan konsumen keringanan harga dalam pembelian rumah, apartemen, ruko, kios, ataupun kaveling siap bangun di kota-kota besar Indonesia.

Move In Quickly terbagi atas tiga periode. Tahap pertama (Maret-Juni 2020) dengan diskon hingga 20%, tahap kedua (Juli-September 2020) dengan diskon hingga 15%, dan kini memasuki tahap ketiga (Oktober-Desember 2020) yang merupakan akhir program tersebut. Program tersebut menuai respons positif dari konsumen, terlihat dari banyaknya unit di berbagai lokasi proyek Sinar Mas Land yang terjual habis.

Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land, Alim Gunadi, mengatakan pihaknya berharap program Move in Quickly periode ketiga bisa membantu masyarakat untuk memiliki properti yang tepat bagi mereka. "Sinar Mas Land sangat mengerti kebutuhan konsumen, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Pada periode terakhir ini kami tetap berusaha memberikan penawaran terbaik bagi para konsumen yang belum berkesempatan membeli di periode sebelumnya," ujar Alim.

Pada program Move in Quickly tahap ketiga, konsumen dapat menikmati diskon 10% untuk pembayaran tunai dan subsidi down payment (DP) 5% jika menggunakan kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk unit ready stock. Untuk pembelian unit under construction, konsumen akan mendapatkan keringanan mencicil uang muka sebesar 5%, sebanyak 6 kali ditambah lagi diskon sebesar 5% nilai akad kredit jika menggunakan KPR atau KPA.

Untuk pembayaran dengan KPR/KPA, konsumen juga mendapatkan benefit tambahan berupa bebas biaya BPHTB (untuk unit ready stock) dan bebas biaya asuransi, provisi, dan administrasi. Konsumen yang melakukan pembelian secara tunai juga berhak mendapatkan benefit tambahan berupa deposito hingga ratusan juta rupiah.

Tidak hanya pembelian properti yang siap huni ataupun sedang dibangun, Sinar Mas Land juga menyediakan kaveling bagi konsumen yang berniat membangun sendiri properti sesuai keinginan. Untuk pembelian kaveling, konsumen mendapatkan keringanan pembayaran tunai sebesar 20%.

Bagi konsumen yang memilih KPT Express dengan DP 20%, Sinar Mas Land menyiapkan subsidi DP sebesar 15% untuk maksimum harga properti Rp2,5 miliar. Untuk KPT dengan DP sebesar 20% yang dicicil 12 kali, konsumen memperoleh potongan harga sebesar 10%. Keringanan pembayaran tersebut juga ditambah dengan benefit berupa gratis biaya pengalihan 1 kali dan bebas biaya BPHTB bila pembeli melakukan AJB dalam waktu maksimal 2 tahun setelah serah terima kaveling.

“Khusus pada tahap ketiga program Move in Quickly, konsumen yang membeli unit properti maupun kaveling juga memiliki kesempatan mendapat tambahan diskon hingga 5% melalui roda putar (spin wheel). Dengan berbagai penawaran ini, kami berharap masyarakat tidak akan melewatkan kesempatan terakhir untuk menikmati keringanan dalam pembelian properti yang mereka idamkan selama ini,” ujar Alim.

Ragam produk yang ditawarkan Sinar Mas Land dalam program Move in Quickly mencakup produk yang siap huni (ready stock) maupun yang sedang dibangun (under construction). Produk-produk menarik yang bisa dipilih mencakup rumah, rumah toko (ruko), kios, dan apartemen yang tersebar di berbagai area, yaitu Jakarta (The Elements, Southgate, dan Aerium), Tangerang (BSD City, Marigold-Nava Park, Akasa, dan Taman Banjar Wijaya), Cibubur (Kota Wisata dan Legenda Wisata), Batam (The Nove at Nuvasa Bay), Surabaya (Wisata Bukit Mas dan Apartemen Klaska), dan Balikpapan (Grand City).

Sedangkan kaveling siap bangun tersedia di Tangerang (BSD City dan Taman Banjar Wijaya), Cibubur (Kota Wisata dan Legenda Wisata), Batam (The Nove-Nuvasa Bay), Surabaya (Wisata Bukit Mas), dan Balikpapan (Grand City).

Untuk memudahkan konsumen mengajukan kredit kepemilikan properti, Sinar Mas Land juga menggandeng sejumlah bank dalam program tersebut. Sejumlah bank yang bekerja sama untuk pengajuan KPR/KPA program Move In Quickly, yakni Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga, Permata, Maybank, UOB, Mandiri Syariah, BNI, CCB, BTN.

Sedangkan untuk kaveling siap bangun, bank yang bekerja sama untuk pengajuan KPT, yakni CIMB Niaga, Permata, Maybank, UOB, dan CCB. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.sinarmasland.com/moveinquickly atau menghubungi kami di 021 53159000. (OL-14)